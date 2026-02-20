Call of Duty: Black Ops 7 domina la classifica USA di gennaio, Final Fantasy 7 Remake torna in top 10

Complice il ritmo di uscite molto blando tipico dell'inizio anno, la classifica presenta pochissime novità . Anzi, ce n'è soltanto una: Code Vein 2 , che debutta all'undicesimo posto nella classifica generale e al primo in quella PC.

Circana ha svelato la classifica dei giochi più venduti negli Stati Uniti durante il mese di gennaio. Al primo posto ritroviamo Call of Duty: Black Ops 7 , saldo in vetta sin dal lancio avvenuto lo scorso novembre, mentre NBA 2K26 si conferma ancora una volta in seconda posizione. Chiude il podio un altro grande classico dello sport americano, Madden NFL 26.

Fallout 4 torna in top 20 dopo oltre 10 anni dal lancio

Non mancano invece i ritorni di fiamma: grazie al debutto su Switch 2 e Xbox, Final Fantasy 7 Remake è risalito dal 225º al nono posto. Il GDR del 2020 si piazza inoltre al secondo posto nella classifica Switch, subito dietro a Leggende Pokémon: Z‑A, e al settimo in quella Xbox. Anche Fallout 4 rientra in top 20 a più di dieci anni dal lancio, chiaramente spinto dall'enorme successo della serie Prime Video.