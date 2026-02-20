0

Call of Duty: Black Ops 7 domina la classifica USA di gennaio, Final Fantasy 7 Remake torna in top 10

Black Ops 7 guida le vendite USA di gennaio. Poche novità, ma Code Vein 2 debutta all'11º posto. Final Fantasy 7 Remake risale fino alla top 10 grazie alle versioni Switch 2 e Xbox. Bene anche Fallout 4, spinto dalla serie TV.

Circana ha svelato la classifica dei giochi più venduti negli Stati Uniti durante il mese di gennaio. Al primo posto ritroviamo Call of Duty: Black Ops 7, saldo in vetta sin dal lancio avvenuto lo scorso novembre, mentre NBA 2K26 si conferma ancora una volta in seconda posizione. Chiude il podio un altro grande classico dello sport americano, Madden NFL 26.

Complice il ritmo di uscite molto blando tipico dell'inizio anno, la classifica presenta pochissime novità. Anzi, ce n'è soltanto una: Code Vein 2, che debutta all'undicesimo posto nella classifica generale e al primo in quella PC.

Fallout 4 torna in top 20 dopo oltre 10 anni dal lancio

Non mancano invece i ritorni di fiamma: grazie al debutto su Switch 2 e Xbox, Final Fantasy 7 Remake è risalito dal 225º al nono posto. Il GDR del 2020 si piazza inoltre al secondo posto nella classifica Switch, subito dietro a Leggende Pokémon: Z‑A, e al settimo in quella Xbox. Anche Fallout 4 rientra in top 20 a più di dieci anni dal lancio, chiaramente spinto dall'enorme successo della serie Prime Video.

  1. Call of Duty: Black Ops 7
  2. NBA 2K26
  3. Madden NFL 26
  4. Minecraft*
  5. Battlefield 6
  6. EA Sports FC 26
  7. GTA 5
  8. Red Dead Redemption 2
  9. Final Fantasy 7 Remake
  10. Forza Horizon 5
  11. Code Vein 2
  12. Ghost of Yotei
  13. Kingdom Come: Deliverance 2
  14. EA Sports FC 26
  15. Helldivers 2
  16. Leggende Pokémon: Z‑A
  17. Split Fiction
  18. Elden Ring
  19. Flight Simulator 2024
  20. Fallout 4
