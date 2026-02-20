Un dialogo nascosto del finale di God of War Ragnarok potrebbe aver svelato il futuro della serie

L'utente Reddit u/TheMorse_ ha riportato una scoperta fatta tra scartabellando tra i file di God of War Ragnarok . Si tratta di un dialogo relativo a una sequenza filmata con Athena e Atreus che coinvolge anche un personaggio sconosciuto. Perché lo considera importante? Perché secondo lui, anticiperebbe quello che sarà il prossimo capitolo della serie .

I dialoghi ritrovati

"All'inizio di quest'anno avevo pubblicato qui un post sui contenuti nascosti nei file di gioco del 2018 (God of War Ndr) e di Ragnarök, che è stato rimosso dai moderatori per qualche motivo." Ha scritto u/TheMorse_, che poi ha continuato: "In quel link a Google Docs mostravo che l'inizio di God of War Ragnarök era già presente nei file del 2018, con Atreus che uccide l'orso, esce di nascosto per vedere i santuari e scopre che Týr era vivo. Ora ho trovato qualcosa di nuovo: una cutscene nascosta con quelli che credo siano esseri di un piano superiore e Athena che parla di Odino e Atreus.

Quindi racconta del personaggio misterioso: "C'è anche un altro personaggio chiamato "Robed Figure" (Figura Incappucciata), che dice: 'To lefkó fídi tha se fáei.' In greco significa: 'Il serpente bianco ti divorerà.' Credo che questa Figura Incappucciata sia in realtà Athena prima di rivelare il suo volto, in modo simile a come Baldur veniva chiamato "Lo Straniero" e Freya "La Strega Eremita" prima che i loro nomi fossero svelati.

L'immagine della scoperta

Ma non è solo questo: "Esiste inoltre una cutscene nascosta in cui Atreus, nei suoi viaggi verso altri pantheon, cammina insieme a un individuo chiamato "Mau". Questo essere comunica pronunciando solo la parola 'Mau', in modo simile a come Groot parla dicendo soltanto 'I'm Groot', eppure gli altri riescono a comprenderlo. A quanto pare Atreus è in grado di capirlo grazie al suo dono divino per le lingue. 'Mau' in egiziano significa 'gatto' ed è anche una delle manifestazioni del dio solare Ra."

u/TheMorse_ ha riportato quindi anche i dialoghi:

Atreus: "Svegliati. Credo che siamo vicini."

Mau: "Mau?"

Atreus: "Ehi, sei stato tu a voler venire. Forza, diamo un'occhiata."

Mau: "Mau."

Atreus: "Spero tu abbia ragione. Sembra che l'abbiamo trovato."

E:

Figura Incappucciata: "To lefkó fídi tha se fáei."

Figura Incappucciata: "Uno ci ha delusi. Uno ci ha respinti."

Athena: "Abbiamo un problema."

u/TheMorse_ dà anche la sua interpretazione: "Credo che "Uno ci ha delusi" si riferisca a Odino, mentre "Uno ci ha respinti" si riferisca ad Atreus. Athena farebbe parte di un gruppo di esseri di un piano superiore, le stesse voci provenienti dalla frattura. Odino li ha delusi e ha fallito la missione che gli avevano affidato, ovvero utilizzare la maschera; Atreus invece li ha respinti quando ha distrutto la maschera."