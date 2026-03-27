Disponibile Android 17 beta 3: scopriamo le nuove opzioni e funzionalità

Google ha distribuito la beta 3 di Android 17. Questa versione introduce alcune opzioni di personalizzazione e funzionalità volte a offrire un'esperienza d'uso ancora più fluida e intuitiva. Ricordiamo che la beta è disponibile su dispositivi Pixel, sebbene altri smartphone abbiano iniziato ad accogliere la beta 2. Vediamo quindi tutte le novità.
Le novità della terza beta
Ormai siamo vicini alla versione stabile di Android 17, che dovrebbe fare il suo debutto a giugno e sarà disponibile per tutti.
Prima di tutto, è stata aggiunta un'opzione che consente di nascondere le etichette delle applicazioni, in modo da avere un'interfaccia ancora più pulita. Di seguito vi facciamo vedere:
Inoltre, questa beta introduce una funzione di registrazione dello schermo dalla veste grafica rinnovata, con una barra degli strumenti che consente di accedere facilmente ai vari comandi. Se dovesse sembrarvi familiare, questa novità è stata avvistata di recente nell'ultima versione di Android Canary.
Anche in questa versione troviamo i pulsanti separati per Wi-Fi e dati mobili nelle Impostazioni rapide (menu a tendina).
Adesso è anche possibile ricevere notifiche quando si passa all'ora legale, in modo da essere avvisati in tempo.
Un'altra novità riguarda gli auricolari o le cuffie: adesso è possibile scegliere se riprodurre anche le notifiche o le suonerie sugli auricolari o sull'altoparlante. Inoltre, potrete regolare il volume di tutti i contenuti multimediali.
A proposito di regolazione, dalle impostazioni è possibile scegliere su quali app applicare il tema scuro.
Altre novità
Potete regolare anche la velocità con cui lampeggia il cursore durante la digitazione (o disattivare direttamente il lampeggiamento).
I caratteri digitati in un campo password vengono nascosti immediatamente tramite tastiera fisica. Quelli digitati tramite touchscreen verranno visualizzati brevemente, come in precedenza.
È stata introdotta anche una nuova modalità per la gestione delle finestre sul desktop di Android, ovvero Picture-in-Picture. In sintesi, consente a un'app di richiedere che la propria finestra PiP rimanga interattiva. A tal proposito, è stato migliorato il supporto per i widget sui display esterni.
Infine, Android 17 introduce il supporto per le immagini RAW14.