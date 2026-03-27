Disponibile Android 17 beta 3: scopriamo le nuove opzioni e funzionalità

Google ha distribuito la beta 3 di Android 17. Questa versione introduce alcune opzioni di personalizzazione e funzionalità volte a offrire un'esperienza d'uso ancora più fluida e intuitiva. Ricordiamo che la beta è disponibile su dispositivi Pixel, sebbene altri smartphone abbiano iniziato ad accogliere la beta 2. Vediamo quindi tutte le novità.