Farthest Frontier è stato aggiornato alla versione 1.1.0, che aggiunge la possibilità di costruire senza seguire la griglia

Lo studio di sviluppo Crate Entertainment ha lanciato la versione 1.1 del city builder Farthest Frontier . Si tratta di un aggiornamento ricco di novità che punta a rendere la creazione degli insediamenti più libera e flessibile, con l'introduzione della modalità di costruzione senza griglia , attiva di default. I giocatori possono quindi posizionare gli edifici liberamente, con qualsiasi orientamento, semplicemente tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, con persino una certa tolleranza nelle sovrapposizioni per creare villaggi dall'aspetto più organico e meno schematico. Resta comunque disponibile la modalità classica a griglia, attivabile nelle opzioni o usando una scorciatoia da tastiera. Inoltre, alcuni elementi, come ponti, campi coltivati e mura, continueranno a richiedere l'allineamento alla griglia per ragioni legate al sistema di movimento.

Oltre alla griglia c'è di più

Sempre pensando ai nuovi giocatori, è stata introdotta la funzione Inizio guidato, attiva di default al primo insediamento, che fornisce obiettivi progressivi per accompagnare lo sviluppo fino al Tier 2.

La costruzione senza griglia

Importanti anche le novità negli strumenti di gestione: il precedente sistema dedicato alle mura si è evoluto nel nuovo "Building Management tool", che consente di ricostruire, migliorare o demolire rapidamente diverse strutture, senza doverle selezionare una per una. A questo si aggiunge la possibilità di copiare e incollare le impostazioni tra edifici dello stesso tipo, che semplifica ulteriormente la gestione delle città già formate.

Sul fronte dei contenuti, fa il suo debutto un nuovo ponte di legno disponibile dal Tier 2 e vengono introdotte delle nuove decorazioni, come radure d'erba e fiori selvatici, pensate per arricchire l'estetica degli insediamenti. L'aggiornamento interviene anche su numerosi aspetti tecnici, correggendo bug legati all'interfaccia, al comportamento dei personaggi non giocanti e alla gestione delle risorse. Tra questi, problemi con i cacciatori, dati errati nei report annuali o anomalie nella velocità di gioco durante i combattimenti. Migliorata inoltre la gestione delle notifiche e la coerenza di alcune meccaniche produttive.

Dal punto di vista del gameplay, sono state introdotte delle migliorie piccole ma significative: un pulsante per ricostruire tutti gli edifici distrutti, la possibilità di nascondere gli elementi dell'interfaccia durante la costruzione e una funzione di ricerca nell'albero tecnologico.

Infine, è stato rivisto il bilanciamento delle tempistiche: la costruzione degli edifici è ora più rapida, mentre i tempi di demolizione, in alcuni casi eccessivamente lunghi, sono stati ridotti.