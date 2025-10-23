Lanciata la versione 1.0 di Farthest Frontier, finalmente fuori dall'Accesso Anticipato

Il city builder Farthest Frontier ha lasciato l'Accesso Anticipato dopo ben tre anni di sviluppo. Gli sviluppatori hanno annunciato il lancio della versione 1.0, frutto del loro lavoro e della collaborazione con la comunità. Considerando che le quasi 20.000 recensioni degli utenti su Steam sono per 86% di segno positivo, la maggior parte dei giocatori devono essere stati in qualche modo accontentati.