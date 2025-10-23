The A1200, tutti i dettagli: annnunciati data d'uscita, prezzo e contenuti

Retro Games ha finalmente fornito alcune informazioni essenziali sul The A1200 , il suo mini computer in scala reale dello storico computer di casa Commodore. Quindi ora sappiamo il prezzo, la data d'uscita e i contenuti essenziali della confezione. Ma non corriamo troppo e vediamo cosa ci aspetta.

Tutti i dettagli

Intanto ribadiamo che le dimensioni del computer saranno quelle dell'hardware originale, con tanto di tastiera funzionante.

Il logo del The A1200

Il The A1200 è stato sviluppato "in collaborazione con PLAION REPLAI, uno dei principali produttori mondiali di hardware e software retrò" e segue il successo del TheA500 Mini, che ha venduto più di 100.000 unità in tutto il mondo. "Collegalo, accendilo e rivivi subito l'epoca in cui i videogiochi erano audaci, colorati e pieni di personalità."

Vediamo quali saranno i contenuti: THE A1200 arriva con preinstallati 25 titoli, tra cui Beneath A Steel Sky, Settlers II, Lure of the Temptress, Ruff n Tumble, Defender of the Crown I & II e la trilogia di Turrican, oltre a molti altri. "Ogni gioco appare e si sente esattamente come lo ricordavi, ma ora con uscita HDMI, salvataggi rapidi e caricamento via USB."

Ogni A1200 include una tastiera funzionante, un mouse in stile classico e un gamepad. "Questa era la macchina che ha fatto vivere gli anni '90 a un'intera generazione di giocatori," ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games Ltd. "Con THE A1200 celebriamo quel momento straordinario - i giochi, il design e la creatività che hanno plasmato un'epoca."

Per quanto riguarda la data di lancio, potremo averne uno a partire dal 16 giugno 2026 al prezzo consigliato di 189,99 euro. Le prevendite si apriranno il 10 novembre 2025.