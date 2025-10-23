The A1200, tutti i dettagli: annnunciati data d'uscita, prezzo e contenuti

Retro Games ha finalmente fornito alcune informazioni essenziali sul The A1200, il suo mini computer in scala reale dello storico computer di casa Commodore. Quindi ora sappiamo il prezzo, la data d'uscita e i contenuti essenziali della confezione. Ma non corriamo troppo e vediamo cosa ci aspetta.
Tutti i dettagli
Intanto ribadiamo che le dimensioni del computer saranno quelle dell'hardware originale, con tanto di tastiera funzionante.
Il The A1200 è stato sviluppato "in collaborazione con PLAION REPLAI, uno dei principali produttori mondiali di hardware e software retrò" e segue il successo del TheA500 Mini, che ha venduto più di 100.000 unità in tutto il mondo. "Collegalo, accendilo e rivivi subito l'epoca in cui i videogiochi erano audaci, colorati e pieni di personalità."
Vediamo quali saranno i contenuti: THE A1200 arriva con preinstallati 25 titoli, tra cui Beneath A Steel Sky, Settlers II, Lure of the Temptress, Ruff n Tumble, Defender of the Crown I & II e la trilogia di Turrican, oltre a molti altri. "Ogni gioco appare e si sente esattamente come lo ricordavi, ma ora con uscita HDMI, salvataggi rapidi e caricamento via USB."
Ogni A1200 include una tastiera funzionante, un mouse in stile classico e un gamepad. "Questa era la macchina che ha fatto vivere gli anni '90 a un'intera generazione di giocatori," ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games Ltd. "Con THE A1200 celebriamo quel momento straordinario - i giochi, il design e la creatività che hanno plasmato un'epoca."
Per quanto riguarda la data di lancio, potremo averne uno a partire dal 16 giugno 2026 al prezzo consigliato di 189,99 euro. Le prevendite si apriranno il 10 novembre 2025.