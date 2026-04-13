Ray tracing e path tracing a confronto nella versione PC di Pragmata

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video in cui mette a confronto ray tracing e path tracing nella versione PC di Pragmata, che supporta entrambe le tecnologie e trae ovviamente maggiore giovamento da quella più sofisticata.
Il path tracing in Pragmata sembra infatti sia stato implementato in maniera brillante, specie per quanto riguarda la resa dei riflessi: ogni singola superficie presente nel gioco restituisce immagini davvero realistiche, contribuendo a un impatto visivo assolutamente convincente.
A ciò si aggiungono l'illuminazione globale e le ombre, anche questi aspetti che traggono sostanziale vantaggio dal path tracing e vanno a donare spessore a tutti gli scenari presenti all'interno della campagna del titolo Capcom.
La differenza maggiore con il ray tracing "semplice" risiede nel fatto che quest'ultimo viene applicato a un numero limitato di oggetti e in una maniera parziale, il che determina una grande distanza fra le due tecnologie.
Un successo di critica
Pragmata è stato accolto con ottimi voti dalla stampa internazionale, che ha evidentemente apprezzato l'ultima fatica di casa Capcom, premiandola con valutazioni spesso piuttosto alte: su Metacritic la media è attualmente pari a 8,5.
Tornando invece all'analisi tecnica della versione PC, l'impiego del path tracing si traduce anche nell'attivazione automatica della Ray Reconstruction, che porta con sé un ulteriore miglioramento dell'immagine e l'eliminazione degli artefatti visibili invece con il ray tracing normale.
Pragmata sarà disponibile ufficialmente a partire dal 17 aprile nelle versioni PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.