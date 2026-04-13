Ray tracing e path tracing a confronto nella versione PC di Pragmata

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video in cui mette a confronto ray tracing e path tracing nella versione PC di Pragmata, che supporta entrambe le tecnologie e trae ovviamente maggiore giovamento da quella più sofisticata.

Il path tracing in Pragmata sembra infatti sia stato implementato in maniera brillante, specie per quanto riguarda la resa dei riflessi: ogni singola superficie presente nel gioco restituisce immagini davvero realistiche, contribuendo a un impatto visivo assolutamente convincente.

A ciò si aggiungono l'illuminazione globale e le ombre, anche questi aspetti che traggono sostanziale vantaggio dal path tracing e vanno a donare spessore a tutti gli scenari presenti all'interno della campagna del titolo Capcom.

La differenza maggiore con il ray tracing "semplice" risiede nel fatto che quest'ultimo viene applicato a un numero limitato di oggetti e in una maniera parziale, il che determina una grande distanza fra le due tecnologie.