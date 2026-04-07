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Forza Horizon 6 presenta The Art of Driving, una serie di video sul Giappone

Microsoft e Playground Games hanno presentato The Art of Driving, una serie di video che esplorano l'arte e la cultura giapponesi che si fondono con l'esperienza di Forza Horizon 6.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/04/2026
Una delle vetture di Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
Forza Horizon 6
News Video Immagini

Microsoft e Playground Games hanno presentato The Art of Driving, una serie di video dedicati a Forza Horizon 6 che andranno a esplorare l'arte e la cultura giapponesi, e il modo in cui il nuovo episodio della serie attingerà a questi elementi.

The Art of Driving ci vedrà affrontare insieme a Larry Chun un itinerario che attraversa tre regioni del Giappone, che avremo modo di osservare con gli occhi di tre artisti che si occuperanno di raccontare i luoghi, le storie e le atmosfere che hanno dato vita ai murales presenti nel gioco.

Dalle strade cittadine illuminate di sera ai percorsi montani ricoperti di neve, questa serie di video proverà a rappresentare questo continuo contrasto, molto nipponico, mantenendo una costante che è l'auto, intesa non solo come mezzo di trasporto ma come strumento per vivere il territorio.

Forza Horizon 6 diventa un'esperienza presso il British Motor Museum Forza Horizon 6 diventa un'esperienza presso il British Motor Museum

A proposito di auto, The Art of Driving si focalizzerà in particolare su tre iconiche vetture giapponesi e sulle emozioni che guidarle susciterà nelle persone coinvolte in questo progetto, che punta a valorizzare il fascino dello scenario come mai accaduto prima nella serie Forza Horizon.

Un'ambientazione straordinaria

Come sappiamo, Forza Horizon 6 punta a una Tokyo ricca e vivace, con tante variazioni di scenario che potranno godere anche dei cambi di stagione già implementati con successo nei precedenti episodi della serie.

L'intenzione di Playground Games, come dimostra anche la presentazione di The Art of Driving, è dunque quella di fare dell'ambientazione di Forza Horizon 6 qualcosa di davvero speciale, puntando sull'enorme fascino che il Giappone esercita presso gli appassionati di guida e non.

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