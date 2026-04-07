Forza Horizon 6 presenta The Art of Driving, una serie di video sul Giappone

Microsoft e Playground Games hanno presentato The Art of Driving, una serie di video dedicati a Forza Horizon 6 che andranno a esplorare l'arte e la cultura giapponesi, e il modo in cui il nuovo episodio della serie attingerà a questi elementi.

The Art of Driving ci vedrà affrontare insieme a Larry Chun un itinerario che attraversa tre regioni del Giappone, che avremo modo di osservare con gli occhi di tre artisti che si occuperanno di raccontare i luoghi, le storie e le atmosfere che hanno dato vita ai murales presenti nel gioco.

Dalle strade cittadine illuminate di sera ai percorsi montani ricoperti di neve, questa serie di video proverà a rappresentare questo continuo contrasto, molto nipponico, mantenendo una costante che è l'auto, intesa non solo come mezzo di trasporto ma come strumento per vivere il territorio.

A proposito di auto, The Art of Driving si focalizzerà in particolare su tre iconiche vetture giapponesi e sulle emozioni che guidarle susciterà nelle persone coinvolte in questo progetto, che punta a valorizzare il fascino dello scenario come mai accaduto prima nella serie Forza Horizon.