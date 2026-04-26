Intel delinea una nuova roadmap quinquennale nel settore gaming che punta a sfidare il dominio di AMD

In un'intervista rilasciata a PCGamesHardware, Robert Hallock (VP/GM di Intel) ha delineato una trasformazione profonda nella strategia della compagnia. Riconoscendo l'enorme impatto dei processori X3D di AMD sul mercato enthusiast, Intel ha deciso di non limitarsi a inseguire la concorrenza sul piano della cache massiccia, ma di riscrivere la propria roadmap quinquennale puntando su un approccio più olistico che mette il software al centro dell'esperienza gaming.
Secondo Hallock, il mercato sottovaluta sistematicamente l'importanza del software. Sebbene la cache generosa sia utile per carichi di lavoro con richieste di memoria casuali, Intel ritiene che per i titoli moderni e ottimizzati su PC la vera sfida sia la latenza.
Intel lavora al Binary Optimization Tool
Il pilastro di questa "nuova Intel" è il Binary Optimization Tool (BOT). Questo strumento promette di estrarre dal 10% al 30% di performance aggiuntive che l'hardware da solo non riuscirebbe a sbloccare. Hallock sostiene che nessun hardware al mondo potrà mai essere veloce quanto una combinazione ottimizzata di silicio e software.
In quest'ottica, la gestione intelligente dei thread (tramite Thread Director e APO) diventa fondamentale, specialmente per i processori con oltre 24 core, dove indirizzare il carico di lavoro sul core corretto è, di fatto, una forma cruciale di riduzione della latenza.
Attese tante novità lato gaming per Intel
Novità importanti riguardano anche il settore delle console portatili. Intel ha ufficialmente nominato Arc G3, il chip di prossima generazione basato su silicio Panther Lake. A differenza delle iterazioni precedenti, Hallock ha chiarito che Arc G3 non sarà un semplice adattamento di un chip per laptop, ma un hardware progettato da zero per le esigenze specifiche del gaming handheld.
Le prime console equipaggiate con questa tecnologia dovrebbero essere presentate al Computex tra circa un mese. E dunque, Intel vuole tornare a essere l'azienda di riferimento per i videogiocatori non solo attraverso la potenza bruta, ma diventando un leader nell'ottimizzazione del sistema.