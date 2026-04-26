Intel delinea una nuova roadmap quinquennale nel settore gaming che punta a sfidare il dominio di AMD

In un'intervista rilasciata a PCGamesHardware, Robert Hallock (VP/GM di Intel) ha delineato una trasformazione profonda nella strategia della compagnia. Riconoscendo l'enorme impatto dei processori X3D di AMD sul mercato enthusiast, Intel ha deciso di non limitarsi a inseguire la concorrenza sul piano della cache massiccia, ma di riscrivere la propria roadmap quinquennale puntando su un approccio più olistico che mette il software al centro dell'esperienza gaming.

Secondo Hallock, il mercato sottovaluta sistematicamente l'importanza del software. Sebbene la cache generosa sia utile per carichi di lavoro con richieste di memoria casuali, Intel ritiene che per i titoli moderni e ottimizzati su PC la vera sfida sia la latenza.