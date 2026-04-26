MMO Live service chiude i battenti, utenti se lo comprano per farlo sopravvivere

Lo scorso febbraio, lo sviluppatore Metap si era trovato costretto ad annunciare lo spegnimento dei server, previsto per il 30 aprile, a causa di gravi difficoltà finanziarie. Tuttavia, il 21 aprile è arrivato il colpo di scena: l'azienda ha comunicato di essere in procinto di cedere i diritti operativi del gioco a una realtà giapponese chiamata Hanabitei .

Non capita tutti i giorni di vedere la community di un videogioco spingersi fino a fondare una vera e propria società per salvare il proprio titolo del cuore dalla chiusura. È esattamente ciò che sta accadendo con Gensokishi Online , un gioco di ruolo free-to-play basato su NFT , in ambiente Web3 , erede di Elemental Knights Online.

L'amore per i soldi spesi

Se nel mercato videoludico le acquisizioni di "live-service" in difficoltà non sono rarissime, ciò che rende questa storia unica è la natura della nuova società. Hanabitei, infatti, è un'impresa fondata interamente dai fan con l'unico scopo di mantenere in vita il gioco. A guidare l'iniziativa ci sono due accaniti giocatori, noti con i nickname di Kurokage e Alamode, membri dell'omonima gilda in-game "Hanabitei". I due stanno attualmente sbrigando le pratiche legali per registrare la loro compagnia ed ereditare a tutti gli effetti la gestione del titolo.

Gensokishi Online è un gioco web3

Come riportato dalla testata giapponese Famitsu, Metap e Hanabitei stanno definendo i dettagli di un contratto formale, la cui firma è attesa per i primi di maggio. Una volta siglato l'accordo, i lavori ripartiranno seguendo un piano di rilancio studiato su misura per ottimizzare i costi operativi e generare nuovi ricavi. Se tutto procederà senza intoppi, il rilancio di Gensokishi Online sotto la nuova gestione è previsto tra agosto e settembre di quest'anno.

Già al momento dell'annuncio della chiusura del gioco, Metap aveva rivelato di essere alla ricerca di un potenziale acquirente a cui cederlo. Spiegando il motivo per cui la scelta sia ricaduta proprio sull'impresa nata dai giocatori, l'azienda ha dichiarato: "Considerando i contributi e i traguardi raggiunti in passato [da Kurokage e Alamode] all'interno del gioco, [...] sono un partner affidabile e ideale per il passaggio di consegne." Insomma, alcuni live service chiudono dopo pochi mesi, mentre altri vengono fatti sopravvivere, nonostante il futuro rimanga incerto.