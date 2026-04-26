MMO Live service chiude i battenti, utenti se lo comprano per farlo sopravvivere

Non capita tutti i giorni di vedere la community di un videogioco spingersi fino a fondare una vera e propria società per salvare il proprio titolo del cuore dalla chiusura. È esattamente ciò che sta accadendo con Gensokishi Online, un gioco di ruolo free-to-play basato su NFT, in ambiente Web3, erede di Elemental Knights Online.
Lo scorso febbraio, lo sviluppatore Metap si era trovato costretto ad annunciare lo spegnimento dei server, previsto per il 30 aprile, a causa di gravi difficoltà finanziarie. Tuttavia, il 21 aprile è arrivato il colpo di scena: l'azienda ha comunicato di essere in procinto di cedere i diritti operativi del gioco a una realtà giapponese chiamata Hanabitei.
L'amore per i soldi spesi
Se nel mercato videoludico le acquisizioni di "live-service" in difficoltà non sono rarissime, ciò che rende questa storia unica è la natura della nuova società. Hanabitei, infatti, è un'impresa fondata interamente dai fan con l'unico scopo di mantenere in vita il gioco. A guidare l'iniziativa ci sono due accaniti giocatori, noti con i nickname di Kurokage e Alamode, membri dell'omonima gilda in-game "Hanabitei". I due stanno attualmente sbrigando le pratiche legali per registrare la loro compagnia ed ereditare a tutti gli effetti la gestione del titolo.
Come riportato dalla testata giapponese Famitsu, Metap e Hanabitei stanno definendo i dettagli di un contratto formale, la cui firma è attesa per i primi di maggio. Una volta siglato l'accordo, i lavori ripartiranno seguendo un piano di rilancio studiato su misura per ottimizzare i costi operativi e generare nuovi ricavi. Se tutto procederà senza intoppi, il rilancio di Gensokishi Online sotto la nuova gestione è previsto tra agosto e settembre di quest'anno.
Già al momento dell'annuncio della chiusura del gioco, Metap aveva rivelato di essere alla ricerca di un potenziale acquirente a cui cederlo. Spiegando il motivo per cui la scelta sia ricaduta proprio sull'impresa nata dai giocatori, l'azienda ha dichiarato: "Considerando i contributi e i traguardi raggiunti in passato [da Kurokage e Alamode] all'interno del gioco, [...] sono un partner affidabile e ideale per il passaggio di consegne." Insomma, alcuni live service chiudono dopo pochi mesi, mentre altri vengono fatti sopravvivere, nonostante il futuro rimanga incerto.