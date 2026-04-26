MediaTek lancia Dimensity 7450 e 7450X: i nuovi chip a 4nm pronti a debuttare sui pieghevoli di prossima generazione

MediaTek continua a consolidare la sua posizione nel mercato dei semiconduttori con il lancio di due nuovi processori: il Dimensity 7450 e la sua variante ottimizzata, il Dimensity 7450X. Entrambi i chip sono realizzati con un processo produttivo a 4 nanometri, garantendo un eccellente equilibrio tra potenza di calcolo ed efficienza energetica.
L'architettura della CPU è di tipo octa-core, composta da quattro core Cortex-A78 con clock fino a 2,6 GHz e quattro core Cortex-A55 per il risparmio energetico, mentre la gestione grafica è affidata alla GPU Arm Mali-G615 MC2.
Fotocamera e gaming per i nuovi SoC MediaTek
Il focus principale di questa nuova serie è il miglioramento delle prestazioni intelligenti. Grazie all'integrazione della NPU di sesta generazione, MediaTek dichiara un incremento del 7% nell'elaborazione IA rispetto alla generazione precedente.
Proprio sul fronte dell'imaging, il processore d'immagine Imagiq 950 permette il supporto a sensori fotografici fino a 200 megapixel e la registrazione video in 4K HDR, includendo tecnologie hardware per la riduzione del rumore visivo.
Per gli appassionati di gaming, MediaTek ha introdotto le tecnologie HyperEngine e Adaptive Gaming 3.0, capaci di bilanciare dinamicamente i consumi energetici durante le sessioni di gioco più intense.
Il comparto connettività non è da meno, offrendo supporto per Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e download in 5G fino a 3,27 Gbps tramite l'aggregazione di tre portanti (3CC).
La distinzione dei due modelli MediaTek
La vera novità risiede però nella distinzione tra i due modelli. Sebbene condividano gran parte dell'hardware, il Dimensity 7450X è specificamente progettato per i dispositivi pieghevoli di tipo "flip". MediaTek ha infatti implementato un supporto nativo per la gestione del doppio display, fondamentale per gli smartphone dotati di uno schermo interno pieghevole e uno esterno secondario. Secondo le ultime indiscrezioni, il primo grande debutto di questo processore avverrà a bordo del Motorola Razr 70.