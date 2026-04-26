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MediaTek lancia Dimensity 7450 e 7450X: i nuovi chip a 4nm pronti a debuttare sui pieghevoli di prossima generazione

MediaTek ha presentato i chipset Dimensity 7450 e 7450X, realizzati con processo a 4nm. Entrambi offrono miglioramenti nel gaming e non solo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/04/2026
MediaTek

MediaTek continua a consolidare la sua posizione nel mercato dei semiconduttori con il lancio di due nuovi processori: il Dimensity 7450 e la sua variante ottimizzata, il Dimensity 7450X. Entrambi i chip sono realizzati con un processo produttivo a 4 nanometri, garantendo un eccellente equilibrio tra potenza di calcolo ed efficienza energetica.

L'architettura della CPU è di tipo octa-core, composta da quattro core Cortex-A78 con clock fino a 2,6 GHz e quattro core Cortex-A55 per il risparmio energetico, mentre la gestione grafica è affidata alla GPU Arm Mali-G615 MC2.

Fotocamera e gaming per i nuovi SoC MediaTek

Il focus principale di questa nuova serie è il miglioramento delle prestazioni intelligenti. Grazie all'integrazione della NPU di sesta generazione, MediaTek dichiara un incremento del 7% nell'elaborazione IA rispetto alla generazione precedente.

Proprio sul fronte dell'imaging, il processore d'immagine Imagiq 950 permette il supporto a sensori fotografici fino a 200 megapixel e la registrazione video in 4K HDR, includendo tecnologie hardware per la riduzione del rumore visivo.

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Per gli appassionati di gaming, MediaTek ha introdotto le tecnologie HyperEngine e Adaptive Gaming 3.0, capaci di bilanciare dinamicamente i consumi energetici durante le sessioni di gioco più intense.

Il comparto connettività non è da meno, offrendo supporto per Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e download in 5G fino a 3,27 Gbps tramite l'aggregazione di tre portanti (3CC).

La distinzione dei due modelli MediaTek

La vera novità risiede però nella distinzione tra i due modelli. Sebbene condividano gran parte dell'hardware, il Dimensity 7450X è specificamente progettato per i dispositivi pieghevoli di tipo "flip". MediaTek ha infatti implementato un supporto nativo per la gestione del doppio display, fondamentale per gli smartphone dotati di uno schermo interno pieghevole e uno esterno secondario. Secondo le ultime indiscrezioni, il primo grande debutto di questo processore avverrà a bordo del Motorola Razr 70.

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