Nuovi leak mostrano i primi benchmark del MediaTek Dimensity 9600 Pro: prestazioni con clock a 5 Ghz ma con qualche incertezza

Il nuovo MediaTek Dimensity 9600 Pro si prepara a entrare nel mercato degli smartphone di fascia alta con prestazioni migliorate, anche se non rivoluzionarie. Secondo le ultime indiscrezioni, i primi benchmark emersi mostrano risultati interessanti, ma ancora preliminari, basati su prototipi ingegneristici.
In particolare, il chip dovrebbe raggiungere un punteggio su Geekbench 6 compreso tra 4200 e 4300 in single-core e tra 12.000 e 12.500 in multi-core. Si tratta di un miglioramento rispetto alla generazione precedente, che si attestava intorno ai 4000 punti in single-core e circa 11.000 in multi-core. L'incremento è quindi evidente, ma non rappresenta un salto drastico.
La nuova architettura del MediaTek Dimensity 9600 Pro
Uno dei motivi principali di questo miglioramento risiede nella nuova architettura della CPU. Il Dimensity 9600 Pro dovrebbe adottare una configurazione "all-big-core" con schema 2+3+3: due super-core ad alte prestazioni, tre core "Gelas-b" e tre core "Gelas" standard. I due core principali sarebbero in grado di raggiungere frequenze vicine ai 5 GHz, una soglia molto elevata per il settore mobile.
Anche il comparto grafico promette evoluzioni, grazie all'integrazione di una GPU Arm "Magni", pensata per offrire prestazioni migliori nei giochi e nelle applicazioni grafiche avanzate. Tuttavia, resta da vedere come questa GPU si comporterà nella pratica rispetto alle soluzioni concorrenti.
Produzione e competitività del nuovo MediaTek Dimensity 9600 Pro
Il chip sarà prodotto utilizzando il processo TSMC N2P, una tecnologia avanzata che dovrebbe garantire un miglior equilibrio tra potenza ed efficienza energetica. Alcuni rumor parlano di un risparmio energetico tra il 25% e il 30%, ma questi dati non sono ancora stati confermati ufficialmente.
Nel confronto diretto con il rivale Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro di Qualcomm, il nuovo chip MediaTek sembra posizionarsi in modo competitivo. Anche il processore Qualcomm dovrebbe raggiungere frequenze simili, ma con un incremento prestazionale inferiore al 20%, suggerendo una competizione più equilibrata tra i due produttori.
Infine, secondo le anticipazioni, i primi smartphone a integrare il Dimensity 9600 Pro potrebbero essere le future serie Vivo X500 e Oppo Find X10, segnando il debutto ufficiale di questa nuova piattaforma.