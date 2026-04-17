Nuovi leak mostrano i primi benchmark del MediaTek Dimensity 9600 Pro: prestazioni con clock a 5 Ghz ma con qualche incertezza

Il nuovo MediaTek Dimensity 9600 Pro si prepara a entrare nel mercato degli smartphone di fascia alta con prestazioni migliorate, anche se non rivoluzionarie. Secondo le ultime indiscrezioni, i primi benchmark emersi mostrano risultati interessanti, ma ancora preliminari, basati su prototipi ingegneristici.

In particolare, il chip dovrebbe raggiungere un punteggio su Geekbench 6 compreso tra 4200 e 4300 in single-core e tra 12.000 e 12.500 in multi-core. Si tratta di un miglioramento rispetto alla generazione precedente, che si attestava intorno ai 4000 punti in single-core e circa 11.000 in multi-core. L'incremento è quindi evidente, ma non rappresenta un salto drastico.