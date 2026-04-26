Presto nei centri VR di Tokyo si potranno cavalcare i chocobo di Final Fantasy

Presto sarà possibile cavalcare un chocobo in prima persona nei centri VR di Toky0. L'iniziativa nasce da Tyffon, azienda specializzata in attrazioni in realtà virtuale che ha annunciato lo sviluppo di Final Fantasy XIV: Chocobo Race VR . L'attrazione permetterà agli utenti di vestire i panni di un vero e proprio fantino, ricreando alcune delle celebri corse dei Chocobo del Gold Saucer, il famoso parco divertimenti virtuale presente all'interno del MMORPG.

Gli sviluppatori promettono un'esperienza coinvolgente ed immersiva, in cui grafica, audio e tutti gli altri sensi lavoreranno all'unisono per trasmettere la reale percezione della velocità di un Chocobo da corsa di prima classe. Questo dettaglio lascia intendere che i giocatori non resteranno seduti su una semplice sedia statica, ma verranno coinvolti in qualche modo fisicamente.

Uno dei centri VR

Sebbene questa sia la loro prima collaborazione con il franchise di Final Fantasy, i ragazzi di Tyffon hanno già un curriculum di tutto rispetto: in passato hanno infatti realizzato esperienze VR basate sulla serie Monster Hunter e sul celebre horror It di Stephen King.

L'attrazione debutterà all'interno dei centri di intrattenimento Tyffonium XR, che attualmente contano due sedi a Tokyo, nei quartieri di Odaiba e Shinjuku. Il lancio di Final Fantasy XIV: Chocobo Race VR nelle filiali della capitale giapponese è programmato per il prossimo ottobre.

Tuttavia, Tyffon ha già dichiarato di voler espandere le proprie strutture sia a livello nazionale che internazionale. Considerando la popolarità globale di Final Fantasy, un futuro sbarco delle corse dei Chocobo in VR anche oltreoceano sembra un'ipotesi non solo plausibile, ma decisamente vincente.