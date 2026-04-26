Il simulatore romantico con tre ragazze giapponesi sedotte da un criceto sta per tornare su Steam

Dopo la sparizioe della pagina Steam, casua da "varie circostanze" mai spiegate, torna a far parlare di sé Sweet Hamster Days , l'insolito simulatore romantico prodotto da Kodansha. L'editore ha ufficialmente fissato la nuova data di uscita per luglio 2026 , confermando l'arrivo del titolo su PC tramite Steam, Epic Games Store e DLsite.

Un criceto seduttore

Il gioco nasce dalla collaborazione tra il Kodansha Game Lab e la celebre rivista fotografica giapponese FRIDAY. Il cast è composto da volti noti dello spettacolo nipponico: l'attrice e idol Sayaka Tomaru, la modella e ballerina Momoha Takatsuru e Shiori Ikemoto (del gruppo idol Teratera). Le tre interpreteranno le sorelle Shiratori, Himari, Futaba e Miyu, tre amiche d'infanzia del protagonista che il giocatore incontrerà sotto una veste decisamente insolita e molto pelosa.

La trama, curata da Ken Shimomura (già autore di Chain Chronicle e Onmyoji), segue le vicende di Kota, un giovane che, dopo aver perso la vita in un incidente stradale, si ritrova reincarnato in un piccolo e tenero criceto. Proprio in queste sembianze, Kota viene adottato dalle tre sorelle, diventando il loro viziatissimo animale domestico di nome Hamta.

L'esperienza di gioco si preannuncia tanto bizzarra quanto coinvolgente: nei panni di Hamta, il giocatore interagirà con le ragazze direttamente dal palmo delle loro mani o dalla propria gabbietta, tra sonnellini, coccole e ricompense. Tuttavia, dietro l'apparente spensieratezza si cela un mistero: osservando la vita delle sorelle da una prospettiva ravvicinata, Kota si accorgerà che il loro legame si è incrinato. Starà al giocatore, attraverso le proprie scelte, aiutarle a risolvere i loro conflitti e svelare i segreti che le dividono.

Sweet Hamster Days supporterà diverse lingue, tra cui inglese e cinese, e per chi fosse curioso di testarlo, sarà disponibile una demo durante lo Steam Next Fest che inizierà il prossimo 16 giugno.