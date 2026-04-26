Il simulatore romantico con tre ragazze giapponesi sedotte da un criceto sta per tornare su Steam

Dopo la sparizioe della pagina Steam, casua da "varie circostanze" mai spiegate, torna a far parlare di sé Sweet Hamster Days, l'insolito simulatore romantico prodotto da Kodansha. L'editore ha ufficialmente fissato la nuova data di uscita per luglio 2026, confermando l'arrivo del titolo su PC tramite Steam, Epic Games Store e DLsite.
Un criceto seduttore
Il gioco nasce dalla collaborazione tra il Kodansha Game Lab e la celebre rivista fotografica giapponese FRIDAY. Il cast è composto da volti noti dello spettacolo nipponico: l'attrice e idol Sayaka Tomaru, la modella e ballerina Momoha Takatsuru e Shiori Ikemoto (del gruppo idol Teratera). Le tre interpreteranno le sorelle Shiratori, Himari, Futaba e Miyu, tre amiche d'infanzia del protagonista che il giocatore incontrerà sotto una veste decisamente insolita e molto pelosa.
La trama, curata da Ken Shimomura (già autore di Chain Chronicle e Onmyoji), segue le vicende di Kota, un giovane che, dopo aver perso la vita in un incidente stradale, si ritrova reincarnato in un piccolo e tenero criceto. Proprio in queste sembianze, Kota viene adottato dalle tre sorelle, diventando il loro viziatissimo animale domestico di nome Hamta.
L'esperienza di gioco si preannuncia tanto bizzarra quanto coinvolgente: nei panni di Hamta, il giocatore interagirà con le ragazze direttamente dal palmo delle loro mani o dalla propria gabbietta, tra sonnellini, coccole e ricompense. Tuttavia, dietro l'apparente spensieratezza si cela un mistero: osservando la vita delle sorelle da una prospettiva ravvicinata, Kota si accorgerà che il loro legame si è incrinato. Starà al giocatore, attraverso le proprie scelte, aiutarle a risolvere i loro conflitti e svelare i segreti che le dividono.
Sweet Hamster Days supporterà diverse lingue, tra cui inglese e cinese, e per chi fosse curioso di testarlo, sarà disponibile una demo durante lo Steam Next Fest che inizierà il prossimo 16 giugno.