Il monitor da gaming Philips è in promozione su Amazon al minimo storico: 27", refresh rate da 180Hz e pannello WQHD

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor da gaming Philips che viene messo in offerta con uno sconto del 24%: prezzo finale d'acquisto di 129,00€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il monitor da gaming Philips da 27 pollici è dotato di risoluzione QHD (2560 x 1440) e formato 16:9, offre immagini nitide e dettagliate, ideali per giochi e contenuti multimediali. Uno dei suoi punti di forza è la frequenza di aggiornamento da 180 Hz, che garantisce un'esperienza estremamente fluida e reattiva.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il tempo di risposta di 1 ms contribuisce ulteriormente a migliorare la precisione, rendendolo particolarmente adatto a titoli competitivi come FPS e giochi di corse. Il pannello Fast-VA assicura un elevato contrasto di 5000:1, offrendo neri profondi e colori intensi, mentre la superficie opaca riduce i riflessi, migliorando la visibilità anche in ambienti luminosi.
La presenza della sincronizzazione adattiva aiuta a eliminare fenomeni come tearing e stuttering. Per il comfort visivo, il monitor integra tecnologie Flicker-Free e Low Blue Mode, pensate per ridurre l'affaticamento degli occhi durante sessioni prolungate.
Completa la dotazione una buona connettività, con due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e uscita audio da 3,5 mm, oltre alla compatibilità VESA.