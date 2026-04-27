People Can Fly acquisisce Cooldown Games: la compagnia polacca rafforza il proprio ramo editoriale

La compagnia polacca People Can Fly ha annunciato l'acquisizione di Cooldown Games , etichetta editoriale nata nel 2024 dall'iniziativa di un gruppo di ex dipendenti di Gearbox Publishing . Dopo aver operato per quasi due anni come realtà indipendente nel mercato indie, l'azienda entra ora a far parte del gruppo polacco.

Continuità

Sotto l'ombrello di People Can Fly, Cooldown Games agirà come divisione editoriale indipendente, in continuità con quanto fatto finora. In questa nuova veste, il publisher continuerà a portare avanti le collaborazioni con gli sviluppatori con cui ha già contratti in essere, mantenendo al contempo la libertà di siglare nuovi accordi per il futuro.

I loghi delle due compagnie

Le radici di questa acquisizione affondano in una collaborazione di vecchia data. Nel comunicato ufficiale, People Can Fly ha ricordato di aver già lavorato fianco dell'attuale team di Cooldown Games ai tempi in cui i suoi membri militavano in Gearbox Publishing. Il progetto che li unì fu Bulletstorm: Full Clip Edition; una sinergia che, a quanto pare, ha lasciato un segno talmente positivo da spingere oggi lo studio polacco a inglobare l'editore.

I vertici di People Can Fly considerano l'operazione di fondamentale importanza strategica. L'azienda ha infatti sottolineato come, pur essendosi concentrata ultimamente sullo sviluppo di titoli in partnership con altre realtà, non aveva mai abbandonato del tutto le proprie ambizioni nel settore dell'editoria. L'acquisizione di Cooldown Games permetterà dunque di consolidare questo specifico ramo della compagnia, con l'obiettivo di espandere le fonti di reddito e incrementare la redditività complessiva del gruppo.

Al momento, i dettagli finanziari e il costo complessivo dell'acquisizione non sono stati resi pubblici.