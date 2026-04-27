PlayStation Store, le migliori offerte per PS4 e PS5: Grandi Giochi, Grandi Affari

Su PlayStation Store è tempo di Grandi Giochi, Grandi Affari : una promozione ormai consolidata, che si ripete ogni anno e che ci accompagnerà fino al 6 maggio con tante offerte sui giochi PS4 e PS5 , disponibili con sconti che raggiungono in questo caso l'80%. Quali sono i... grandi affari da non perdere?

Marathon

La prima promozione in assoluto per Marathon arriva a poche settimane dal lancio della tanto chiacchierata produzione di Bungie: quale che sia la chiave di lettura di un'iniziativa simile, non c'è dubbio che lo sconto del 20% su di un prezzo ufficiale già accessibile, che passa in questo caso da 39,99€ a 31,99€, potrebbe avere sostanziali effetti positivi sulle vendite dello sparatutto di casa Sony.

Sparatutto che è stato accerchiato dalle polemiche fin dai tempi dell'annuncio, ma che si è rivelato decisamente più solido e convincente di quanto molti pensassero: un gioco capace di catapultare gli utenti all'interno di un mondo dai colori accesi, caratterizzato da un'estetica forte e ben riconoscibile, in cui ogni singola incursione è una corsa contro il tempo fatta di decisioni rapide e scontri improvvisi, dove non c'è spazio per l'esitazione.

Il cuore dell'esperienza è rappresentato dai Telai, le sette classi che definiscono approccio e strategia: che si scelga un profilo difensivo, uno più aggressivo oppure orientato allo stealth, ogni partita cambia radicalmente. In tal senso, Marathon si distingue da concorrenti come Escape from Tarkov o ARC Raiders non tanto perché sia superiore, ma perché riesce a essere diverso pur condividendo la stessa struttura di base.

Una sequenza in-game di Marathon

Nel titolo sviluppato da Bungie il combattimento è tutto, non ci sono interazioni pacifiche o strategie che puntano sull'attesa: bisogna lottare, coordinarsi, reagire a velocità elevata. L'estrazione diventa quasi secondaria rispetto all'intensità degli scontri, che ricordano più da vicino l'adrenalina di Quake 3 Arena che quella degli extraction più tradizionali.

Avete letto la nostra recensione di Marathon?