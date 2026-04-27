PlayStation Store, le migliori offerte per PS4 e PS5: Grandi Giochi, Grandi Affari

Su PlayStation Store è tempo di Grandi Giochi, Grandi Affari: una promozione ormai consolidata, che si ripete ogni anno e che ci accompagnerà fino al 6 maggio con tante offerte sui giochi PS4 e PS5, disponibili con sconti che raggiungono in questo caso l'80%. Quali sono i... grandi affari da non perdere?
Abbiamo selezionato alcuni titoli alla loro prima offerta in assoluto sulla piattaforma digitale Sony, che dunque possono essere acquistati al prezzo più basso di sempre: dai frenetici scontri a fuoco di Marathon alle inquietanti atmosfere di Reanimal, dall'azione spettacolare di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties all'horror di matrice nipponica di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, ecco i nostri suggerimenti.
Marathon
La prima promozione in assoluto per Marathon arriva a poche settimane dal lancio della tanto chiacchierata produzione di Bungie: quale che sia la chiave di lettura di un'iniziativa simile, non c'è dubbio che lo sconto del 20% su di un prezzo ufficiale già accessibile, che passa in questo caso da 39,99€ a 31,99€, potrebbe avere sostanziali effetti positivi sulle vendite dello sparatutto di casa Sony.
Sparatutto che è stato accerchiato dalle polemiche fin dai tempi dell'annuncio, ma che si è rivelato decisamente più solido e convincente di quanto molti pensassero: un gioco capace di catapultare gli utenti all'interno di un mondo dai colori accesi, caratterizzato da un'estetica forte e ben riconoscibile, in cui ogni singola incursione è una corsa contro il tempo fatta di decisioni rapide e scontri improvvisi, dove non c'è spazio per l'esitazione.
Il cuore dell'esperienza è rappresentato dai Telai, le sette classi che definiscono approccio e strategia: che si scelga un profilo difensivo, uno più aggressivo oppure orientato allo stealth, ogni partita cambia radicalmente. In tal senso, Marathon si distingue da concorrenti come Escape from Tarkov o ARC Raiders non tanto perché sia superiore, ma perché riesce a essere diverso pur condividendo la stessa struttura di base.
Nel titolo sviluppato da Bungie il combattimento è tutto, non ci sono interazioni pacifiche o strategie che puntano sull'attesa: bisogna lottare, coordinarsi, reagire a velocità elevata. L'estrazione diventa quasi secondaria rispetto all'intensità degli scontri, che ricordano più da vicino l'adrenalina di Quake 3 Arena che quella degli extraction più tradizionali.
Avete letto la nostra recensione di Marathon?
Reanimal
Prima promozione in assoluto su PlayStation Store anche per Reanimal, l'inquietante avventura firmata Tarsier Studios, lo studio autore di Little Nightmares, nuovamente alle prese con un'esperienza dai tratti horror che in questo caso punta sulla cooperativa tra i due piccoli protagonisti, anche stavolta ragazzini che si ritrovano catapultati in uno scenario da incubo.
Disponibile a 31,99€ anziché 39,99€, con una riduzione pari al 20%, il gioco riprende la struttura che i fan del team svedese conoscono bene, fatta di una narrazione per lo più visiva ma rinnovata sul piano delle meccaniche, visto che gli elementi puzzle e stealth si intrecciano con maggiore sicurezza mentre la regia si fa più ambiziosa e regala diverse sequenze suggestive, di stampo cinematografico.
Un'ulteriore e importante novità è rappresentata dalla capacità dei personaggi di reagire e combattere anziché limitarsi a scappare e nascondersi, cosa che dà vita a impegnativi scontri con i boss e a situazioni che diventano man mano più estreme, aumentando il tasso di dinamicità e di spettacolarità dell'esperienza.
La già citata modalità cooperativa si pone in tal senso come un modo per enfatizzare e arricchire ogni sensazione, diventando un aspetto centrale a cui sarebbe un peccato rinunciare: in solitaria le cose funzionano ugualmente, ma è chiaro che si perde molto delle intenzioni originali. Abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Reanimal.
Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties
Ebbene sì, anche Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è disponibile per la prima volta in offerta su PlayStation Store, in questo caso con uno sconto che raggiunge il 30% e porta il prezzo dell'ottimo remake prodotto da SEGA a 41,99€ anziché 59,99€: un taglio che punta a motivare tutti i fan della saga di Kazuma Kiryu che attendevano un'occasione simile per procedere all'acquisto.
Sì, perché il rifacimento del terzo capitolo della serie è per molti versi un sogno che si avvera, il desiderio esaudito di tantissimi appassionati che chiedevano a gran voce un trattamento Kiwami anche per Yakuza 3, troppo invecchiato e troppo legnoso per potersi accontentare della semplice remaster pubblicata ormai sette anni fa.
La campagna principale riprende la storia di Kazuma esattamente da dove si era interrotta: dopo aver lasciato Kamurocho, l'ex Drago di Dojima si trasferisce a Okinawa per gestire l'orfanotrofio Morning Glory insieme ad Haruka, ma questa parentesi apparentemente tranquilla viene presto sconvolta da una disputa territoriale che riporta Kiryu nel cuore di intrighi ben più grandi.
Il remake migliora l'originale non soltanto sul piano tecnico, ma anche in termini di gameplay, rendendo l'esperienza sostanzialmente più dinamica e azzerando i tempi morti grazie all'introduzione di tanti contenuti inediti; fra cui anche l'espansione Dark Ties, in cui possiamo controllare l'antagonista Yoshitaka Mine nell'ambito di una vicenda precedente.
Volete saperne di più? Ecco la nostra recensione di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties.
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake
È una prima promozione in assoluto, infine, anche quella che vede protagonista Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, disponibile a 39,99€ anziché 49,99€ grazie a una riduzione del 20%. Si tratta di un'offerta molto interessante per tutti quelli che tenevano d'occhio il rifacimento del classico survival horror prodotto da Koei Tecmo, che torna in una versione restaurata.
Nonostante infatti un comparto tecnico problematico sulle console di attuale generazione, per via del blocco a 30 fps e di prestazioni che neppure così riescono a offrire una fluidità costante, il gioco mantiene ancora oggi il suo grande fascino mentre racconta la storia di Mio e Mayu, due sorelle gemelle che si ritrovano a visitare un luogo oscuro e misterioso senza sapere come ci siano finite.
Il villaggio che fa da sfondo all'avventura è infestato dai fantasmi, e apparentemente l'unico modo per difendersi da queste presenze sovrannaturali è quello di utilizzare la Camera Obscura, un'antica macchina fotografica capace di imprimere sulla pellicola l'immagine dei morti e di assorbire in tal modo la loro energia, così da esorcizzarli e disperderli.
Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, il gioco mantiene la legnosità che caratterizzava la versione originale e il bilanciamento della difficoltà mostra il fianco a una serie di problematiche che tuttavia non sminuiscono il valore dell'opera e i suoi tanti pregi.