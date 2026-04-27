Un'esclusiva PlayStation uscita solo in Giappone è stata appena tradotta in inglese

Ottime notizie per gli appassionati di retrogaming e non solo, perché è stata appena pubblicata una patch di traduzione amatoriale per Tiny Bullets , che offre ai giocatori l'opportunità di provare per la primissima volta in lingua inglese questo raro titolo per PlayStation 1, rimasto finora un'esclusiva del mercato nipponico e della console di Sony, che è anche l'editore.

Un gioco raro

Nato dagli sforzi dei team di sviluppo Kuusoukagaku Corp e Contrail, Tiny Bullets fu pubblicato originariamente nel 2000, per poi essere riproposto nel 2007 su PSP e PS3 attraverso il servizio Game Archives. L'opera si distingue per il suo comparto estetico: come fatto notare in rete da alcuni appassionati, la direzione artistica e il design dei personaggi portano la firma di Taketoyo Ogawa, illustratore delle light novel Domitor Leo.

Il massiccio lavoro di localizzazione è frutto della passione di sole due persone: Chapu, che si è fatto carico dell'hacking, della programmazione e della traduzione vera e propria, ed Etokapa, responsabile della grafica, della revisione dei testi e della realizzazione del trailer di lancio (entrambi hanno collaborato al controllo qualità).

Per presentare il progetto, gli autori della traduzione hanno fatto una panoramica del loro lavoro, fornendo anche qualche dettaglio tecnico: "Un ragazzino rimane accidentalmente intrappolato in una torre controllata da un potente demone chiamato Gudia. Ora dovrà farsi strada combattendo, aiutando al contempo dei guerrieri a salvare Carla, una ragazza dotata di poteri magici che sono vitali per il piano di dominio del mondo di Gudia."

"Tiny Bullets è un gioco first-party per Sony PlayStation pubblicato nel 2000, verso la fine del ciclo vitale della console. Esteticamente somiglia a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ma ha un gameplay più simile a quello di Tomb Raider. Salta, rotola, risolvi enigmi e usa la tua fionda attraverso 9 aree per raggiungere la fine e lo scontro finale."

Tutto il testo del gioco è stato completamente tradotto in inglese, così come i sottotitoli dei filmati. La patch è inclusa sia in formato PPF che Xdelta. È stata testata a fondo, ma se doveste trovare qualche errore o bug, non esitate a contattarci, e lo correggeremo in una release successiva il prima possibile".

Per scaricare la patch, andate su ROMHack Plaza.