PlayStation Plus mette a disposizione oggi i giochi PS4 e PS5 di maggio per i tier Extra e Premium

Come da programma, sono disponibili da oggi i nuovi giochi PS4 e PS5 di maggio previsti per il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, e si tratta di una buona infornata di titoli, composta da sette giochi per il catalogo Extra e un nuovo classico per il Premium.
I giochi in questione possono essere scaricati dagli abbonati a partire da oggi, martedì 19 maggio, e si tratta dunque dei seguenti titoli. Per quanto riguarda il catalogo PlayStation Extra, vengono aggiunti questi giochi:
- Star Wars Outlaws (Ubisoft+ Classics) - PS5
- Red Dead Redemption 2 (returning title) - PS4
- Bramble: The Mountain King - PS5, PS4
- The Thaumaturge - PS5
- Flintlock: The Siege of Dawn - PS5
- Broken Sword - Shadows of the Templar: Reforged - PS5, PS4
- Enotria: The Last Song Standard Edition - PS5
Questo invece è il titolo classico aggiunto al catalogo Premium:
- Time Crisis - giocabile su PS5 e PS4
Gli abbonati a Extra e Premium ovviamente possono accedere anche ai giochi "gratis" di maggio del livello Essential.
Una lineup interessante
Si tratta della seconda volta consecutiva che tra i titoli di maggior rilievo nelle novità del catalogo Extra troviamo un titolo che era già stato proposto in passato, in questo caso si tratta di Red Dead Redemption 2, che come tutti i titoli Rockstar Games tende a stare per poco tempo sui servizi in abbonamento, magari tornando più volte a disposizione.
Per quanto riguarda PlayStation Premium, l'aggiunta dei classici prevede un solo gioco, ovvero lo storico Time Crisis di Bandai Namco che era già stato messo a disposizione nei giorni precedenti.
Tra i titoli più interessanti di questa ondata c'è Star Wars Outlaws, l'action adventure open world di Ubisoft incentrato sulla celebre saga fantascientifica di LucasFilm, ma anche l'interessante avventura The Thaumaturge, oltre alla rimasterizzazione del punta e clicca classico Broken Sword.
Per il resto, ricordiamo che PlayStation Plus aumenta di prezzo da questo mese per i nuovi abbonati.
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