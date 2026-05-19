PlayStation Plus mette a disposizione oggi i giochi PS4 e PS5 di maggio per i tier Extra e Premium

Come da programma, sono disponibili da oggi i nuovi giochi PS4 e PS5 di maggio previsti per il catalogo PlayStation Plus Extra e Premium, e si tratta di una buona infornata di titoli, composta da sette giochi per il catalogo Extra e un nuovo classico per il Premium.

I giochi in questione possono essere scaricati dagli abbonati a partire da oggi, martedì 19 maggio, e si tratta dunque dei seguenti titoli. Per quanto riguarda il catalogo PlayStation Extra, vengono aggiunti questi giochi:

Star Wars Outlaws (Ubisoft+ Classics) - PS5

Red Dead Redemption 2 (returning title) - PS4

Bramble: The Mountain King - PS5, PS4

The Thaumaturge - PS5

Flintlock: The Siege of Dawn - PS5

Broken Sword - Shadows of the Templar: Reforged - PS5, PS4

Enotria: The Last Song Standard Edition - PS5

Questo invece è il titolo classico aggiunto al catalogo Premium:

Time Crisis - giocabile su PS5 e PS4

Gli abbonati a Extra e Premium ovviamente possono accedere anche ai giochi "gratis" di maggio del livello Essential.