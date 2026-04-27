Pragmata scalza Tomodachi Life: Una Vita da Sogno dalla vetta della classifica UK

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito nell'ultima settimana. Dopo aver debuttato in seconda posizione, l'action adventure di Capcom Pragmata è riuscito a conquistare la vetta.
Al contrario, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno registra un calo fisiologico delle vendite, scendendo al terzo posto e piazzandosi dietro Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Il titolo di CD Projekt ha avuto un ritorno di fiamma notevole, considerando che la scorsa settimana non figurava nemmeno nella top 20, probabilmente grazie a qualche promozione particolarmente aggressiva nel mercato britannico.
Resident Evil Requiem e Pokémon Pokopia perdono posizioni
Non è l'unico a perdere terreno: Resident Evil Requiem lascia il podio e scivola in quarta posizione, mentre Pokémon Pokopia passa dalla quarta alla settima. Crimson Desert, invece, recupera qualche posizione e rientra in top 20, fermandosi al diciannovesimo posto.
- Pragmata
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
- Resident Evil Requiem
- Elden Ring
- Tekken 8
- Pokémon Pokopia
- Mario Kart World
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
- Leggende Pokémon Z-A
- Armored Core 6: Fires of Rubicon
- Resident Evil 4
- Animal Crossing: New Horizons
- Minecraft
- Super Mario Bros. Wonder
- WWE 2K26
- Donkey Kong Bananza
- Mario Kart 8 Deluxe
- Crimson Desert
- Resident Evil 3