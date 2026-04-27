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Pragmata scalza Tomodachi Life: Una Vita da Sogno dalla vetta della classifica UK

Pragmata conquista la vetta della classifica UK, superando Tomodachi Life: Una Vita da Sogno. La settimana segna anche il sorprendente ritorno di Cyberpunk 2077 Ultimate Edition e diversi cambi di posizione nella top 20.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/04/2026
Diana da Pragmata

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito nell'ultima settimana. Dopo aver debuttato in seconda posizione, l'action adventure di Capcom Pragmata è riuscito a conquistare la vetta.

Al contrario, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno registra un calo fisiologico delle vendite, scendendo al terzo posto e piazzandosi dietro Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Il titolo di CD Projekt ha avuto un ritorno di fiamma notevole, considerando che la scorsa settimana non figurava nemmeno nella top 20, probabilmente grazie a qualche promozione particolarmente aggressiva nel mercato britannico.

Resident Evil Requiem e Pokémon Pokopia perdono posizioni

Non è l'unico a perdere terreno: Resident Evil Requiem lascia il podio e scivola in quarta posizione, mentre Pokémon Pokopia passa dalla quarta alla settima. Crimson Desert, invece, recupera qualche posizione e rientra in top 20, fermandosi al diciannovesimo posto.

Pragmata è amatissimo dai recensori giapponesi di Famitsu Pragmata è amatissimo dai recensori giapponesi di Famitsu
  1. Pragmata
  2. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  3. Tomodachi Life: Una Vita da Sogno
  4. Resident Evil Requiem
  5. Elden Ring
  6. Tekken 8
  7. Pokémon Pokopia
  8. Mario Kart World
  9. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2
  10. Leggende Pokémon Z-A
  11. Armored Core 6: Fires of Rubicon
  12. Resident Evil 4
  13. Animal Crossing: New Horizons
  14. Minecraft
  15. Super Mario Bros. Wonder
  16. WWE 2K26
  17. Donkey Kong Bananza
  18. Mario Kart 8 Deluxe
  19. Crimson Desert
  20. Resident Evil 3
#Classifica
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