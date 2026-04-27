Pragmata scalza Tomodachi Life: Una Vita da Sogno dalla vetta della classifica UK

Come ogni lunedì è arrivata la classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito nell'ultima settimana. Dopo aver debuttato in seconda posizione, l'action adventure di Capcom Pragmata è riuscito a conquistare la vetta.

Al contrario, Tomodachi Life: Una Vita da Sogno registra un calo fisiologico delle vendite, scendendo al terzo posto e piazzandosi dietro Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Il titolo di CD Projekt ha avuto un ritorno di fiamma notevole, considerando che la scorsa settimana non figurava nemmeno nella top 20, probabilmente grazie a qualche promozione particolarmente aggressiva nel mercato britannico.