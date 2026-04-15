Spotify: arrivano i riassunti degli audiolibri su Android e altre novità

Negli ultimi anni Spotify ha progressivamente rafforzato la propria offerta di audiolibri, affiancandola ai contenuti musicali e ai podcast, e l'ultimo aggiornamento introduce nuove funzionalità pensate proprio per migliorare la continuità di lettura e l'esperienza d'ascolto su diversi dispositivi.

Tra le novità principali si segnala l'espansione di Page Match, una funzione annunciata nei mesi scorsi che ora supporta oltre 30 lingue aggiuntive, tra cui francese e tedesco. Ma non è la sola aggiunta.