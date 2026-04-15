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Spotify: arrivano i riassunti degli audiolibri su Android e altre novità

Spotify amplia le funzioni per gli audiolibri: Page Match supporta più lingue e arrivano i riassunti su Android.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   15/04/2026
Spotify

Negli ultimi anni Spotify ha progressivamente rafforzato la propria offerta di audiolibri, affiancandola ai contenuti musicali e ai podcast, e l'ultimo aggiornamento introduce nuove funzionalità pensate proprio per migliorare la continuità di lettura e l'esperienza d'ascolto su diversi dispositivi.

Tra le novità principali si segnala l'espansione di Page Match, una funzione annunciata nei mesi scorsi che ora supporta oltre 30 lingue aggiuntive, tra cui francese e tedesco. Ma non è la sola aggiunta.

Le novità dell'aggiornamento di Spotify

Page Match consente di utilizzare l'app mobile per scansionare una pagina di un libro cartaceo tramite la fotocamera dello smartphone. Il sistema identifica automaticamente il punto corrispondente nell'audiolibro, permettendo di riprendere l'ascolto esattamente da quella posizione. Si tratta di una funzione pensata per chi alterna lettura e ascolto, sempre più diffusa tra gli utenti.

Spotify sta ampliando le funzioni dedicate agli audiolibri
Spotify sta ampliando le funzioni dedicate agli audiolibri

Un'altra novità riguarda l'arrivo dei riassunti degli audiolibri su dispositivi Android, dopo una fase iniziale di test su iOS avviata nel mese di novembre. La funzione propone brevi sintesi audio dei contenuti già ascoltati, simili ai riepiloghi "in precedenza" utilizzati nelle serie televisive. Questa soluzione può risultare utile per chi interrompe la fruizione per periodi prolungati o per chi affronta opere particolarmente lunghe e complesse. Il riassunto consente di recuperare rapidamente il filo narrativo senza dover ripercorrere intere sezioni del libro.

Spotify introduce l'opzione per disattivare completamente i video migliorando controllo e personalizzazione Spotify introduce l’opzione per disattivare completamente i video migliorando controllo e personalizzazione

Parallelamente, la piattaforma ha avviato anche la distribuzione di una libreria fisica integrata, già disponibile su Android negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Gli utenti possono acquistare libri cartacei direttamente dall'applicazione, mentre il supporto per dispositivi iOS è previsto a breve.

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