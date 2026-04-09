Spotify introduce l’opzione per disattivare completamente i video migliorando controllo e personalizzazione

Qui, oltre al già noto interruttore per disattivare i Canvas (brevi clip in loop introdotte nel 2019), saranno disponibili due nuovi toggle: uno per bloccare i video musicali e un altro per disattivare completamente qualsiasi contenuto video .

La nuova opzione è attualmente in fase di distribuzione globale e graduale . Gli utenti potranno trovarla nelle impostazioni, nella sezione "Content and display" su dispositivi mobili e "Display" su desktop.

Spotify continua a evolversi e ad adattarsi alle esigenze dei suoi utenti, introducendo una nuova funzionalità molto richiesta: la possibilità di disattivare completamente tutti i contenuti video . Dopo anni in cui la piattaforma ha progressivamente ampliato la componente visiva, ora offre un controllo più preciso su cosa visualizzare durante l'ascolto.

Ulteriori dettagli sulla disattivazione dei video su Spotify

È importante sottolineare che la disattivazione dei video è totale: una volta attivata, non sarà possibile visualizzare contenuti video in nessuna forma, né attivarli temporaneamente durante la riproduzione di un brano o di un podcast. Questo garantisce un'esperienza coerente e priva di elementi visivi indesiderati.

Nonostante il rollout sia già iniziato, non tutti gli utenti hanno ancora accesso alla funzione. Spotify ha infatti confermato che la distribuzione richiederà tempo e potrebbe estendersi nell'arco di diversi giorni o settimane. Con questa mossa, Spotify dimostra ancora una volta la volontà di offrire maggiore personalizzazione.