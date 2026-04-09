James Bond impedisce a James Pond di avere un trademark: è guerra tra super spie

In seguito ci sono stati altri titoli, come James Pond 3: Operation Starfish e gli Aquatic Games a tema sportivo, con la serie che rimane collegata all'immaginario degli anni 90 per la maggior parte dei giocatori.

Il primo capitolo della serie, James Pond: Underwater Agent , è datato 1990 e fu un discreto successo ma non portò alla registrazione del trademark. Ben più noto è poi il seguito, James Pond 2: Codename RoboCod del 1991, ma anche questo non venne registrato, probabilmente intuendo i problemi che un nome del genere avrebbe comportato.

James Pond è ormai una proprietà intellettuale storica nei videogiochi, risalente agli anni 90 e collegata a tanti bei ricordi per i giocatori più nostalgici (e meno belli per i tentativi di rilancio recenti, ma tant'è), eppure non può avere un trademark registrato perché i detentori sui diritti di James Bond lo impediscono , in una bizzarra lotta tra super spie.

Spy vs Spy

Con la volontà di rilanciare il franchise, gli attuali detentori dei diritti sulla serie, Gameware Europe e System 3, hanno cercato di registrare il trademark di James Pond, con un altro tentativo effettuato l'anno scorso, ma a quanto pare senza riuscirci.

James Pond e James Bond, nomi leggermente diversi ma stesso fascino

Come riportato da World Trademark Review, la registrazione del marchio è stata proposta di recente, ma la richiesta è stata respinta a causa di Danjaq LLC, la holding che attualmente detiene i diritti su 007 e James Bond.

Non c'è un commento ufficiale sulla questione, ma è chiaro che la somiglianza del nome è un elemento fondamentale per respingere la richiesta, oltre al fatto che James Pond è essenzialmente una parodia di James Bond.

Non che i due personaggi possano facilmente essere confusi, ma è evidente che coloro che controllano i diritti di 007 non vogliono che un fascinoso agente speciale metà pesce e metà robot possa offuscare la notorietà del loro eroe, a quanto pare.

D'altra parte, System 3 ha ribattuto sostenendo che James Pond non è un titolo inventato di recente ma ha una sua storia lunga ormai 35 anni ed è ben conosciuto in ambito videoludico, cosa che dovrebbe assicurargli uno status riconosciuto.

Da notare peraltro che il nuovo gioco della serie, intitolato James Pond: Rogue AI, è fortemente "odiato" dallo stesso creatore dell'originale, James Sorrell, che non vuole averci niente a che fare: "Odio con tutto il cuore quasi tutto quello che fanno, tanto più che anni fa mi hanno raggirato per farmi partecipare alla loro disastrosa campagna su Kickstarter, e io, da stupido, ho permesso che il mio nome venisse associato alla loro impresa da quattro soldi", ha riferito a Time Extension l'anno scorso, toccandola piano.