Uno sviluppatore indie ha realizzato un remake di Torvak the Warrior e lo ha reso giocabile gratis da browser

Lo sviluppatore indipendente GreenSnake ha realizzato e pubblicato un remake completo di Torvak the Warrior , un platform game di Core Design pubblicato originariamente su sistemi a 16-bit (Atari ST e Amiga). Per farlo, ha utilizzato il motore open source GODOT e, chiaramente, lo ha reso completamente gratuito, tanto che potete giocarlo via browser andando sulla sua pagina itch.io . Attenzione, perché apparentemente vengono chiesti 6 dollari per scaricare il gioco. In realtà si tratta solo del prezzo per accedere al codice sorgente. Per giocare senza spendere nulla, basta premere il tasto play sul player presente nella pagina.

Torvak

Il remake di Torvak the Warrior è giocabile usando la tastiera o i controller più diffusi. Lo sviluppatore ha dichiarato di aver usato gli sprite dell'originale per Amiga per la grafica, migliorando però diversi aspetti del gameplay e non solo. Ad esempio è stata aumentata la velocità di Torvak ed è possibile avere musica ed effetti sonori allo stesso tempo.

Parlando del gioco, si tratta di un clone di Rastan Saga di Taito, in cui si guida Torvak, un guerriero barbaro estremamente muscoloso che gira distribuendo fendenti con la sua ascia.

Fu sviluppato dallo stesso studio che successivamente ha creato la serie Tomb Raider, molto attivo anche alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90, con all'attivo titoli amatissimi come CarVup, Wolfchild, i Chuck Rock, i Rick Dangerous, Jaguar XJ220 e tanti altri.