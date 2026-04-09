2 controller al prezzo di 1: su Amazon puoi risparmiare sui pad per Nintendo Switch targati AceGamer

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sui due controller per Nintendo Switch targati AceGamer che vengono messi in offerta con uno sconto attivo del 21%, costo totale e finale d'acquisto di 28,49€, poco più di 1€ rispetto al minimo storico. Puoi acquistare i controller direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: La confezione include due controller. ideali per sessioni multiplayer con amici, famiglia o partner. Questi controller sono pienamente compatibili con Switch, Switch Lite e Switch OLED, oltre a poter essere utilizzato anche su PC Windows tramite connessione USB.