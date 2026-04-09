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Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 spunta su Amazon con prezzo: è una Game-key Card

Su Amazon è stato avvistato Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2, con il prezzo previsto e con la segnalazione del fatto che si tratti di una scheda con chiave di gioco.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/04/2026
Ranni in Elden Ring
Elden Ring
Elden Ring
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In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di FromSoftware e Bandai Namco sulla data di uscita, intanto Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 è comparso su Amazon, cosa che consente di vedere intanto il prezzo e il fatto che si tratta di una scheda con chiave di gioco.

La nuova edizione per Nintendo Switch 2 del celebre action RPG di FromSoftware costerà dunque 80$ (79,99 per la precisione), rientrando dunque nella fascia di prezzo più alta tra quelle viste finora sulla console, corrispondente ai 90€ dalle nostre parti, probabilmente.

La questione non è ancora ufficiale, ma sembra che Elden Ring rientri dunque tra i titoli a prezzo "pienissimo" per Nintendo Switch 2, con la possibilità che la versione digitale costi 80€, viste le situazioni precedenti.

Prezzo pienissimo e gioco in digitale

Sebbene si tratti di un gioco di enorme richiamo e dunque il prezzo sia comprensibile in questo senso, bisogna anche ricordare che si tratta della conversione di un titolo uscito ormai quattro anni fa sulle altre piattaforme, dunque si poteva sperare in un trattamento più leggero per gli utenti su Nintendo Switch 2.

Elden Ring $80 game key card
by u/mason2393 in NintendoSwitch2

C'è da dire che questa edizione include anche la grossa espansione Shadow of the Erdtree, dunque non si può dire che non si tratti di un ricco pacchetto, considerando la quantità di contenuti e ore di gioco fornite.

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Altra notizia non proprio positiva, almeno per buona parte dell'utenza, è il fatto che si tratti di una scheda con chiave di gioco, ovvero una game-key card: come nei casi precedenti, anche qui nella cartuccia non si trova il gioco completo, bensì è una sorta di codice che avvia il download del gioco in digitale.

Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco ha fatto notevoli passi avanti e le performance sembrano essere migliorate sensibilmente su Nintendo Switch 2.

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