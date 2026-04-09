Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 spunta su Amazon con prezzo: è una Game-key Card

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di FromSoftware e Bandai Namco sulla data di uscita, intanto Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2 è comparso su Amazon, cosa che consente di vedere intanto il prezzo e il fatto che si tratta di una scheda con chiave di gioco.

La nuova edizione per Nintendo Switch 2 del celebre action RPG di FromSoftware costerà dunque 80$ (79,99 per la precisione), rientrando dunque nella fascia di prezzo più alta tra quelle viste finora sulla console, corrispondente ai 90€ dalle nostre parti, probabilmente.

La questione non è ancora ufficiale, ma sembra che Elden Ring rientri dunque tra i titoli a prezzo "pienissimo" per Nintendo Switch 2, con la possibilità che la versione digitale costi 80€, viste le situazioni precedenti.