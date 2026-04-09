NVIDIA N1 SoC avvistato su una scheda madre prototype con 128 GB di RAM per laptop IA di nuova generazione

Un'anticipazione interessante arriva dal mondo hardware: il nuovo SoC N1 di NVIDIA, destinato ai futuri laptop IA, è stato avvistato su una scheda madre di tipo engineering sample. L'immagine e le informazioni provengono da un annuncio apparso su una piattaforma di rivendita cinese, suggerendo che lo sviluppo del chip sia già in una fase avanzata.

Il processore N1 rappresenta una delle mosse più ambiziose di NVIDIA nel segmento degli AI PC, dispositivi progettati per sfruttare al massimo le capacità dell'intelligenza artificiale. Si tratterebbe di una soluzione basata su architettura ARM compatibile con Windows on Arm e con le funzionalità avanzate di Copilot+, indicando una forte integrazione con l'ecosistema Microsoft.