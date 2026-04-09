NVIDIA N1 SoC avvistato su una scheda madre prototype con 128 GB di RAM per laptop IA di nuova generazione

Un'anticipazione interessante arriva dal mondo hardware: il nuovo SoC N1 di NVIDIA, destinato ai futuri laptop IA, è stato avvistato su una scheda madre di tipo engineering sample. L'immagine e le informazioni provengono da un annuncio apparso su una piattaforma di rivendita cinese, suggerendo che lo sviluppo del chip sia già in una fase avanzata.
Il processore N1 rappresenta una delle mosse più ambiziose di NVIDIA nel segmento degli AI PC, dispositivi progettati per sfruttare al massimo le capacità dell'intelligenza artificiale. Si tratterebbe di una soluzione basata su architettura ARM compatibile con Windows on Arm e con le funzionalità avanzate di Copilot+, indicando una forte integrazione con l'ecosistema Microsoft.
I dettagli su NVIDIA N1 e sulla configurazione della memoria
Uno degli aspetti più impressionanti emersi riguarda la configurazione della memoria: la scheda madre mostrata integra ben 128 GB di RAM LPDDR5X, distribuiti su otto moduli SK hynix con velocità fino a 8533 MT/s.
Si tratta di un quantitativo decisamente elevato per un laptop, che lascia intuire l'obiettivo di gestire carichi di lavoro complessi legati all'IA, al machine learning e alla produttività avanzata.
Dal punto di vista tecnico, la motherboard include un design VRM a 8+6+2 fasi, due slot M.2 in formato 2240 e diversi connettori I/O, tra cui USB, HDMI, USB-C e jack audio combinato.
È inoltre presente un chip Wi-Fi integrato, mentre il layout lascia spazio a ulteriori espansioni. Il sistema di raffreddamento dovrebbe basarsi su una ventola blower abbinata a un dissipatore dedicato per il SoC, necessario per gestire le elevate prestazioni previste.
Design e cifre di NVIDIA N1
Il design compatto suggerisce un utilizzo principale nei laptop, ma non si esclude l'impiego anche in tablet ad alte prestazioni. Il chip, visivamente simile al silicio GB10 utilizzato nei sistemi NVIDIA Spark AI, appare come il componente centrale dell'intera piattaforma.
Nonostante la scheda sia attualmente in vendita a un prezzo indicativo di circa 1400 dollari, è probabile che si tratti solo di una cifra simbolica per un prototipo.
La reale disponibilità commerciale dell'N1 SoC resta ancora incerta, ma alcune indiscrezioni indicano un possibile lancio nella seconda metà del 2026. Ulteriori dettagli potrebbero emergere durante eventi come il Computex 2026.