GeForce NOW accoglie Samson e nuovi titoli tra cui Morbid Metal, DayZ e Rayman 30th Anniversary Edition

Sviluppato da Liquid Swords, il gioco propone un'avventura intensa che mescola azione, narrazione cinematografica e scelte morali , portando i giocatori in un viaggio tra forza e redenzione.

Accanto a questa nuova uscita, la settimana si arricchisce con altri titoli interessanti . Tra questi troviamo Morbid Metal, anch'esso ottimizzato per le più recenti tecnologie grafiche, e DayZ, disponibile su Xbox e incluso nel catalogo Game Pass.

Anche Starfield arriva su GeForce NOW

Non manca poi Starfield, che continua a evolversi e a beneficiare delle ottimizzazioni per le nuove GPU, offrendo prestazioni sempre più elevate e un'esperienza ancora più immersiva. Alcuni di questi titoli sono infatti pronti per sfruttare appieno le capacità delle nuove schede grafiche di ultima generazione, come la RTX 5080, garantendo fluidità e qualità visiva senza compromessi.

Questo aggiornamento settimanale dimostra come GeForce NOW stia diventando sempre più un punto di riferimento per il cloud gaming, grazie a un catalogo in continua espansione e a un'offerta capace di soddisfare sia gli appassionati di titoli narrativi che gli amanti dell'azione pura. L'integrazione di giochi recenti e celebrazioni storiche crea un mix equilibrato tra innovazione e nostalgia.