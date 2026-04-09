GeForce NOW accoglie Samson e nuovi titoli tra cui Morbid Metal, DayZ e Rayman 30th Anniversary Edition

Il catalogo di GeForce NOW continua ad arricchirsi con nuove esperienze di alto livello, e tra queste spicca Samson: A Tyndalston Story, uno dei titoli più attesi dell'anno.
Sviluppato da Liquid Swords, il gioco propone un'avventura intensa che mescola azione, narrazione cinematografica e scelte morali, portando i giocatori in un viaggio tra forza e redenzione.
Grazie alla disponibilità su GeForce NOW, Samson può essere giocato in streaming su una vasta gamma di dispositivi senza bisogno di download o hardware "potente". Il cloud gaming consente infatti di sfruttare la massima qualità grafica, rendendo l'esperienza accessibile e immediata, ovunque ci si trovi.
Non solo Samson: GeForce NOW si arricchisce con altri titoli
Accanto a questa nuova uscita,la settimana si arricchisce con altri titoli interessanti. Tra questi troviamo Morbid Metal, anch'esso ottimizzato per le più recenti tecnologie grafiche, e DayZ, disponibile su Xbox e incluso nel catalogo Game Pass.
A questi si aggiunge una celebrazione importante per il mondo dei videogiochi, Rayman: 30th Anniversary Edition, che festeggia i trent'anni di uno dei personaggi più iconici della storia videoludica.
Anche Starfield arriva su GeForce NOW
Non manca poi Starfield, che continua a evolversi e a beneficiare delle ottimizzazioni per le nuove GPU, offrendo prestazioni sempre più elevate e un'esperienza ancora più immersiva. Alcuni di questi titoli sono infatti pronti per sfruttare appieno le capacità delle nuove schede grafiche di ultima generazione, come la RTX 5080, garantendo fluidità e qualità visiva senza compromessi.
Questo aggiornamento settimanale dimostra come GeForce NOW stia diventando sempre più un punto di riferimento per il cloud gaming, grazie a un catalogo in continua espansione e a un'offerta capace di soddisfare sia gli appassionati di titoli narrativi che gli amanti dell'azione pura. L'integrazione di giochi recenti e celebrazioni storiche crea un mix equilibrato tra innovazione e nostalgia.