Tomb Raider: Legacy of Atlantis e altri giochi compaiono nel trailer della Summer Game Fest

Ovviamente Geoff Keighley e compagni vogliono mantenere il segreto sulle sorprese che verranno annunciate durante l'evento, ma a questo punto possiamo dare per certo che i titoli mostrati in questo video saranno presenti.

Tra i titoli più riconoscibili che compaiono nel corso del video c'è dunque il remake del primo capitolo della celebre serie su Lara Croft, in sviluppo presso Flying Wild Hogs e Crystal Dynamics, oltre a numerosi altri titoli come Control Resonant e giochi in arrivo anche nei prossimi giorni.

La Summer Game Fest 2026 scalda i motori con un nuovo trailer pubblicato a un mese di distanza dall'evento, che si terrà proprio il 5 giugno e porterà tante notizie e materiali sui giochi in arrivo, tra i quali a quanto pare anche Tomb Raider: Legacy of Atlantis e vari altri.

Appuntamento tra un mese

Diversi giochi che scorrono nel trailer riportato qui sotto sono in arrivo nei prossimi giorni e saranno dunque già usciti quando andrà in scena l'evento, come Forza Horizon 6 e Mixtape, ma ci sono anche vari altri titoli in arrivo che confermano così la loro presenza.

Tra i più interessanti c'è sicuramente Tomb Raider: Legacy of Atlantis, di cui sono visibili alcuni frammenti tratti soprattutto dal trailer di presentazione iniziale, di cui potrebbe forse emergere la data di uscita in questa occasione.

Possibile anche la comunicazione sul lancio di Control: Resonant, visibile anche questo all'interno del montaggio così come Resident Evil Requiem, che potrebbe ricevere nuovi contenuti, mentre fra le sorprese c'è l'imbarazzo della scelta, visto che le idee sono tantissime al riguardo.