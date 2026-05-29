Il prossimo gioco degli autori di Silent Hill 2 remake potrebbe essere svelato al Summer Game Fest

Ricordiamo che Bloober Team è il team dedito all'horror e autore di Layers of Fear, serie che riceverà un nuovo capitolo, dei remake di Silent Hill 2 (già disponibile) e Silent Hill 1 (in produzione), così come di Cronos The New Dawn.

Il Summer Game Fest sarà probabilmente il momento migliore per molti sviluppatori per annunciare i propri nuovi giochi e, secondo un nuovo report, Bloober Team sarà uno di questi.

Il possibile nuovo gioco di Bloober Team

Al Summer Game Fest, però, sarà annunciato un nuovo gioco, un progetto AAA. A dirlo sono le società finanziarie polacche (ricordiamo che Bloober Team è polacco) "Strefa Investorów" e "StockWatch".

Non viene detto dalle fonti quale sarebbe questo gioco, ma Bloober Team ha registrato il marchio "Onyx: The Dark Grip", quindi è possibile che si tratti di tale titolo, di cui però non sappiamo nulla di concreto.

Bloober Team è al lavoro su vari progetti in modo ufficiale: oltre ai già citati remake del primo Silent Hill e il nuovo Layers of Fear, il team si sta occupando di "Project H" e "Project M". Non ci resta che attendere e scoprire se e in caso cosa sarà svelato dalla compagnia polacca.