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Il prossimo gioco degli autori di Silent Hill 2 remake potrebbe essere svelato al Summer Game Fest

Bloober Team, dopo aver pubblicato il remake di Silent Hill 2 e Cronos The New Dawn, sta lavorando a vari nuovi progetti e uno di questi potrebbe presto essere annunciato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/05/2026
James di Silent Hill 2 remake

Il Summer Game Fest sarà probabilmente il momento migliore per molti sviluppatori per annunciare i propri nuovi giochi e, secondo un nuovo report, Bloober Team sarà uno di questi.

Ricordiamo che Bloober Team è il team dedito all'horror e autore di Layers of Fear, serie che riceverà un nuovo capitolo, dei remake di Silent Hill 2 (già disponibile) e Silent Hill 1 (in produzione), così come di Cronos The New Dawn.

Il possibile nuovo gioco di Bloober Team

Al Summer Game Fest, però, sarà annunciato un nuovo gioco, un progetto AAA. A dirlo sono le società finanziarie polacche (ricordiamo che Bloober Team è polacco) "Strefa Investorów" e "StockWatch".

Non viene detto dalle fonti quale sarebbe questo gioco, ma Bloober Team ha registrato il marchio "Onyx: The Dark Grip", quindi è possibile che si tratti di tale titolo, di cui però non sappiamo nulla di concreto.

Layers of Fear 3 è stato annunciato da Bloober Team con un teaser Layers of Fear 3 è stato annunciato da Bloober Team con un teaser

Bloober Team è al lavoro su vari progetti in modo ufficiale: oltre ai già citati remake del primo Silent Hill e il nuovo Layers of Fear, il team si sta occupando di "Project H" e "Project M". Non ci resta che attendere e scoprire se e in caso cosa sarà svelato dalla compagnia polacca.

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