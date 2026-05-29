Il prossimo gioco degli autori di Silent Hill 2 remake potrebbe essere svelato al Summer Game Fest

Il Summer Game Fest sarà probabilmente il momento migliore per molti sviluppatori per annunciare i propri nuovi giochi e, secondo un nuovo report, Bloober Team sarà uno di questi.
Ricordiamo che Bloober Team è il team dedito all'horror e autore di Layers of Fear, serie che riceverà un nuovo capitolo, dei remake di Silent Hill 2 (già disponibile) e Silent Hill 1 (in produzione), così come di Cronos The New Dawn.
Il possibile nuovo gioco di Bloober Team
Al Summer Game Fest, però, sarà annunciato un nuovo gioco, un progetto AAA. A dirlo sono le società finanziarie polacche (ricordiamo che Bloober Team è polacco) "Strefa Investorów" e "StockWatch".
Non viene detto dalle fonti quale sarebbe questo gioco, ma Bloober Team ha registrato il marchio "Onyx: The Dark Grip", quindi è possibile che si tratti di tale titolo, di cui però non sappiamo nulla di concreto.
Bloober Team è al lavoro su vari progetti in modo ufficiale: oltre ai già citati remake del primo Silent Hill e il nuovo Layers of Fear, il team si sta occupando di "Project H" e "Project M". Non ci resta che attendere e scoprire se e in caso cosa sarà svelato dalla compagnia polacca.
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