Geoff Keighley ha annunciato le date della Summer Game Fest 2026

La Summer Game Fest 2026 è stata confermata, come era logico aspettarsi, e ha ora delle date ufficiali, annunciate in queste ore da Geoff Keighley, creatore e organizzatore dell'evento che, di fatto, ha sostituito il vecchio E3, almeno come spirito e periodo di svolgimento.
La Summer Game Fest 2026 si terrà nel primo fine settimana di giugno, con l'evento di apertura che si terrà venerdì 5 giugno e le presentazioni che proseguiranno poi nel corso del weekend, il 6 e 7 dello stesso mese, in un periodo simile a quello che ha caratterizzato anche le edizioni scorse.
Anche in questo caso, l'evento si terrà dal vivo e varrà contemporaneamente trasmesso in streaming attraverso i vari canali social dell'organizzazione, su YouTube, Twitch e altro, venendo seguito in diretta anche da queste parti, ovviamente.
C'è ancora tempo
La serata di apertura della Summer Game Fest 2026, quella dalla quale ci attendiamo il grosso delle novità, si terrà dunque il 5 giugno al Dolby Theater a Los Angeles, che è stato teatro anche di numerosi altri eventi videoludici in passato.
Restiamo in attesa di conoscere gli orari e qualche dettaglio in più sui contenuti, ma su queste informazioni ci sarà ovviamente da attendere ancora un po', considerando che mancano ancora diversi mesi all'evento.
Ben prima della Summer Game Fest, e decisamente più vicino, è invece previsto l'altro evento maggiore condotto sempre da Geoff Keighley, ovvero i The Game Awards, che quest'anno si terranno l'11 dicembre presso il Peacock Theatre di Los Angeles, con il suo carico di annunci e premiazioni.