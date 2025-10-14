Geoff Keighley ha annunciato le date della Summer Game Fest 2026

La Summer Game Fest 2026 è stata confermata, come era logico aspettarsi, e ha ora delle date ufficiali, annunciate in queste ore da Geoff Keighley, creatore e organizzatore dell'evento che, di fatto, ha sostituito il vecchio E3, almeno come spirito e periodo di svolgimento.

La Summer Game Fest 2026 si terrà nel primo fine settimana di giugno, con l'evento di apertura che si terrà venerdì 5 giugno e le presentazioni che proseguiranno poi nel corso del weekend, il 6 e 7 dello stesso mese, in un periodo simile a quello che ha caratterizzato anche le edizioni scorse.

Anche in questo caso, l'evento si terrà dal vivo e varrà contemporaneamente trasmesso in streaming attraverso i vari canali social dell'organizzazione, su YouTube, Twitch e altro, venendo seguito in diretta anche da queste parti, ovviamente.