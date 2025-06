Il Summer Game Fest 2025 è un successo totale: l'edizione 2026 è più che certa

I dati arrivano da StreamsCharts e calcolano varie piattaforme come YouTube, Twitch e Twitter. La diretta di Keighley ha raggiunto oltre 50 milioni di visualizzazioni : un nuovo record ottenuto per lo show, che ha ora raggiunto il proprio sesto anno di attività.

Il Summer Game Fest si è oramai completamente concluso ed è arrivato il momento di capire se l'evento ha effettivamente attirato l'attenzione necessaria per non fare la fine del vecchio E3. Secondo i dati, potete stare più che tranquilli visto che l'edizione del 2025 ha ottenuto un +89% di visualizzazioni (picco in diretta, non totali) rispetto all'anno precedente.

Altri dati sul successo del Summer Game Fest

Il comunicato stampa del Summer Game Fest afferma che: "In totale, il picco di pubblico contemporaneo per il SGF ha raggiunto più di 3 milioni di spettatori simultanei in diretta su Twitch e YouTube, con una crescita significativa anno su anno su entrambe le piattaforme in termini di audience media, tempo di visione e co-stream".

Il picco di spettatori su YouTube (tramite l'account dei The Game Awards, evento gemello del Summer Game Fest e utilizzato anche come feed per il livestream dell'SGF) è aumentato del 43% rispetto al 2024, con un aumento dell'audience media del 38%, secondo i dati StreamCharts forniti da SGF.

La versione video archiviata dello spettacolo dal vivo ha attualmente totalizzato più di otto milioni di visualizzazioni. In totale, il picco di pubblico contemporaneo su YouTube ha raggiunto oltre 1,5 milioni di spettatori a livello globale.

Geoff Keighley

Su Twitch, il picco di spettatori per SGF è aumentato del 38%, con oltre 8.900 canali che hanno trasmesso lo spettacolo in co-streaming. L'audience totale in diretta è stata di oltre 1,4 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Se volete tutti gli annunci di questo periodo comodamente raccolti assieme: ecco la nostra pagina dedicata.