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Il controller wireless Turtle Beach Rematch Super Mario Star costa davvero poco su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller Turtle Beach Rematch Super Mario Star per Nintendo Switch al prezzo minimo storico, permettendoti di risparmiare 30 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/05/2026
Controller wireless Turtle Beach Rematch Super Mario Star

Se sei alla ricerca di un nuovo controller wireless per Nintendo Switch o Switch 2, il Turtle Beach Rematch a tema Super Mario è su Amazon a soli 29,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 €, permettendoti di risparmiare il 50%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro una settimana. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Buona autonomia e pulsanti mappabili

In questo caso ti abbiamo proposto la versione Mario Star, nella colorazione nera e gialla, perfetta per gli amanti di Super Mario. Si tratta di un prodotto con licenza ufficiale Nintendo. Il design è davvero speciale, in quanto si illumina al buio. Il controller è compatibile con tutti i modelli Nintendo, ma il pulsante C non è disponibile.

Il controller Turtle Beach Rematch al buio
Il controller Turtle Beach Rematch al buio

La batteria ricaricabile integrata garantisce fino a 40 ore di gioco, mentre i due pulsanti mappabili offrono reazioni più rapide e un'esperienza più personalizzata. Si tratta quindi di un prodotto molto interessante e offerto a un prezzo più accessibile che ti permetterà di risparmiare 30 €.

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