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OPPO Find X10: emergono nuovi dettagli su schermo, batteria capiente e fotocamere

Nuovi leak rafforzano le indiscrezioni precedenti su OPPO Find X10: l'azienda starebbe testando diverse configurazioni fotografiche, mentre tra le novità più interessanti emerge una batteria particolarmente capiente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/05/2026
Oppo Find X10

Dopo le recenti indiscrezioni sul prossimo OPPO Find X10, emergono nuove informazioni che sembrano rafforzare l'idea di uno smartphone particolarmente interessante sotto diversi aspetti tecnici. Sappiamo già che il modello X10 Pro Max, ad esempio, dovrebbe adottare una fotocamera principale da 200 MP con un teleobiettivo a periscopio da 200 MP. Vediamo di seguito gli ultimi dettagli condivisi.

Dettagli su display, batteria e comparto fotografico

Le precedenti indiscrezioni facevano già riferimento a un modello standard dotato di un display da 6,59 pollici. Le nuove informazioni sono state condivise dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo. Prima di tutto, attualmente l'Oppo Find X10 è in fase di test con un chip Dimensity a 3 nm; potremmo quindi aspettarci miglioramenti in termini di prestazioni, grazie a una versione overcloccata del Dimensity 9500. Chiaramente vi suggeriamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dato che non sono ufficiali.

Le nuove informazioni
Le nuove informazioni

Ancora una volta è confermato il display LTPO da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 165 Hz. La batteria, come già anticipato in precedenza, avrà un'ottima capacità di 8.000 mAh, con una conseguente autonomia che dovrebbe soddisfare ogni esigenza. Passando al comparto fotografico, Oppo starebbe valutando una fotocamera principale Samsung HPC da 200 MP con sensore da 1/1,3 pollici, nonché un prototipo con un sensore da 1/1,4 pollici, quindi leggermente più piccolo. Anche il teleobiettivo è in fase di valutazione: Oppo starebbe infatti testando una fotocamera periscopica da 64 MP con sensore da 1/2 pollice e una soluzione da 200 MP con sensore da 1/1,56 pollici.

Altre caratteristiche

In attesa di dettagli più concreti e ufficiali, dovremmo aspettarci anche uno scanner di impronte digitali a ultrasuoni, oltre a un pulsante IA personalizzabile e un elevato livello di resistenza all'acqua.

Oppo Find X10 Pro Max: leak svela un comparto fotografico avanzato e nuovi dettagli sul display Oppo Find X10 Pro Max: leak svela un comparto fotografico avanzato e nuovi dettagli sul display

Ricordiamo, nel frattempo, che il Find X9 Pro Max potrebbe subire ritardi o addirittura essere cancellato, mentre il Find X10 Ultra dovrebbe debuttare nella prima metà del 2027 e adottare il chip Snapdragon 8 Elite Gen 6.

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