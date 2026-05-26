OPPO Find X10: emergono nuovi dettagli su schermo, batteria capiente e fotocamere

Dettagli su display, batteria e comparto fotografico

Le precedenti indiscrezioni facevano già riferimento a un modello standard dotato di un display da 6,59 pollici. Le nuove informazioni sono state condivise dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo. Prima di tutto, attualmente l'Oppo Find X10 è in fase di test con un chip Dimensity a 3 nm; potremmo quindi aspettarci miglioramenti in termini di prestazioni, grazie a una versione overcloccata del Dimensity 9500. Chiaramente vi suggeriamo di prendere queste informazioni con la dovuta cautela, dato che non sono ufficiali.

Le nuove informazioni

Ancora una volta è confermato il display LTPO da 6,59 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 165 Hz. La batteria, come già anticipato in precedenza, avrà un'ottima capacità di 8.000 mAh, con una conseguente autonomia che dovrebbe soddisfare ogni esigenza. Passando al comparto fotografico, Oppo starebbe valutando una fotocamera principale Samsung HPC da 200 MP con sensore da 1/1,3 pollici, nonché un prototipo con un sensore da 1/1,4 pollici, quindi leggermente più piccolo. Anche il teleobiettivo è in fase di valutazione: Oppo starebbe infatti testando una fotocamera periscopica da 64 MP con sensore da 1/2 pollice e una soluzione da 200 MP con sensore da 1/1,56 pollici.