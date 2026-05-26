PlayStation annuncia le offerte dei Days of Play, con sconti su PlayStation Plus, DualSense e PSVR 2

Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, Sony ha annunciato il ritorno dei Days of Play. Da domani, mercoledì 27 maggio, fino al 10 giugno, i giocatori potranno approfittare di una serie di offerte su giochi, accessori e abbonamenti a PlayStation Plus.
Per l'occasione sono stati svelati anche i giochi "gratuiti" del PlayStation Plus Essential, disponibili da martedì 2 giugno, lo stesso giorno dell'atteso State of Play.
Offerte presso Direct PlayStation e rivenditori selezionati
Per i Days of Play 2026 sono previsti sconti su console, giochi e accessori tramite il negozio ufficiale direct.playstation.com e presso i rivenditori aderenti.
Tra le offerte PS5 segnalate dal PlayStation Blog spiccano:
- PlayStation VR2: €100 di sconto → €339,99 (precedente €449,99)
- Auricolari wireless Pulse Explore: €50 di sconto → €169,99 (precedente €219,99)
- Cuffie wireless PULSE Elite: €40 di sconto → €109,99 (precedente €149,99)
- DualSense Edge: €30 di sconto → €189,99 (precedente €219,99)
- Controller Access: €30 di sconto → €59,99 (precedente €89,99)
- Controller DualSense: fino a €20 di sconto → da €54,99 (precedente da €74,99, variabile per collezione)
Sono inoltre previsti sconti su vari giochi PS5, tra cui Ghost of Yōtei, Helldivers 2, Death Stranding 2 e The Last of Us Parte II Remastered. In diversi Paesi europei, Italia inclusa, gli abbonati a PlayStation Plus possono usufruire di un ulteriore 5% di sconto acquistando hardware e accessori PS5 tramite Direct PlayStation.
Sconti su PlayStation Plus, Sony Pictures Core e promozioni sul PlayStation Store
Durante i Days of Play sarà possibile risparmiare fino al 33% su una nuova iscrizione annuale (non rinnovo) a PlayStation Plus. Gli utenti già abbonati possono invece ottenere il 33% di sconto effettuando l'upgrade da PlayStation Plus Essential o Extra a Premium.
Di seguito i prezzi promozionali dei piani annuali:
- PS Plus Premium 12 mesi: da €151,99 → €101,83 (sconto 33%)
- PS Plus Extra 12 mesi: da €125,99 → €94,49 (sconto 25%)
- PS Plus Essential 12 mesi: da €71,99 → €57,59 (sconto 20%)
Durante i Days of Play, i membri PlayStation Plus possono usufruire di un ulteriore 15% di sconto sui film disponibili nello store Sony Pictures Core, inclusi titoli come Una scomoda circostanza - Caught Stealing, Insidious - L'ultima chiave, Jumanji: The Next Level e Resident Evil: L'isola della morte.
Infine, dal 27 maggio al 10 giugno, il PlayStation Store ospiterà le offerte dei Days of Play, con migliaia di sconti su giochi, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.