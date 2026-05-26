PlayStation annuncia le offerte dei Days of Play, con sconti su PlayStation Plus, DualSense e PSVR 2

Confermando le indiscrezioni dei giorni scorsi, Sony ha annunciato il ritorno dei Days of Play . Da domani, mercoledì 27 maggio, fino al 10 giugno , i giocatori potranno approfittare di u na serie di offerte su giochi, accessori e abbonamenti a PlayStation Plus .

Offerte presso Direct PlayStation e rivenditori selezionati

Per i Days of Play 2026 sono previsti sconti su console, giochi e accessori tramite il negozio ufficiale direct.playstation.com e presso i rivenditori aderenti.

Tra le offerte PS5 segnalate dal PlayStation Blog spiccano:

PlayStation VR2: €100 di sconto → €339,99 (precedente €449,99)

Auricolari wireless Pulse Explore: €50 di sconto → €169,99 (precedente €219,99)

Cuffie wireless PULSE Elite: €40 di sconto → €109,99 (precedente €149,99)

DualSense Edge: €30 di sconto → €189,99 (precedente €219,99)

Controller Access: €30 di sconto → €59,99 (precedente €89,99)

Controller DualSense: fino a €20 di sconto → da €54,99 (precedente da €74,99, variabile per collezione)

Sono inoltre previsti sconti su vari giochi PS5, tra cui Ghost of Yōtei, Helldivers 2, Death Stranding 2 e The Last of Us Parte II Remastered. In diversi Paesi europei, Italia inclusa, gli abbonati a PlayStation Plus possono usufruire di un ulteriore 5% di sconto acquistando hardware e accessori PS5 tramite Direct PlayStation.