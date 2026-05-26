Legend of Mana e Trials of Mana sono arrivati su GOG, contemporaneamente ai saldi di Square Enix

Gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi e di giochi senza DRM saranno felici di sapere che Legend of Mana e Trials of Mana sono da oggi disponibili anche su GOG. Quindi potete acquistarli e scaricarli senza temere di trovarvi di fronte a qualche protezione invasiva. Contemporaneamente sono stati lanciati anche dei saldi dedicati ai titoli di Square Enix, l'editore dei due giochi.