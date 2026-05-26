Legend of Mana e Trials of Mana sono arrivati su GOG, contemporaneamente ai saldi di Square Enix

Gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi e di giochi senza DRM saranno felici di sapere che Legend of Mana e Trials of Mana sono da oggi disponibili anche su GOG. Quindi potete acquistarli e scaricarli senza temere di trovarvi di fronte a qualche protezione invasiva. Contemporaneamente sono stati lanciati anche dei saldi dedicati ai titoli di Square Enix, l'editore dei due giochi.
I Mana e i saldi
Legend of Mana vede i protagonisti andare alla ricerca del Mana Tree in una terra apparentemente desolata, cui possono ridare vita trovando dei potenti oggetti.
Trials of Mana è un remake 3D del terzo capitolo della serie mana, pubblicato in Giappone con il titolo Seiken Densetsu 3. Quando il mondo era avvolto nell'oscurità, la Dea del Mana sfoderò la Spada del Mana per abbattere gli otto Benevodon, sigillandoli all'interno delle otto Pietre del Mana, salvando il regno dall'orlo del baratro. Stremata dalla ricostruzione del mondo, la Dea si trasformò in un albero e sprofondò in un sonno profondo per molti anni. Tuttavia, le forze del male cercarono ben presto di liberare i Benevodon, scatenando una terribile guerra per portare avanti il loro complotto e destabilizzare i regni. La pace era giunta al termine. Il Mana stesso iniziò a scomparire dal mondo e l'Albero del Mana cominciò ad appassire...
Per quanto riguarda i saldi, è possibile portare a casa tanti titoli classici, tutti DRM-free, a dei prezzi davvero interessanti. Ad esempio potete acquistare Final Fantasy VII per 5,19 euro o Final Fantasy IX per 6,29 euro. Per tutte le offerte, visitate questa pagina.
Potete trovare Legend of Mana e Trials of Mana visitando questa pagina.
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