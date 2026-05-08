Lo Spatial iPhone potrebbe essere il futuro smartphone Apple con display olografico

Samsung starebbe lavorando a un display olografico che potrebbe essere utilizzato su un futuro smartphone Apple chiamato "Spatial iPhone". Secondo le indiscrezioni, questo display dovrebbe anche sfruttare un avanzato sistema di tracciamento oculare, con una tecnica specifica per creare la percezione di profondità senza occhiali aggiuntivi. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite.
Un iPhone ancora più immersivo?
Le informazioni sono state condivise dal leaker Schrödinger su X. Gli screenshot pubblicati riguardano una serie di messaggi con un insider anonimo. Alcune fonti avrebbero infatti sentito parlare di uno Spatial iPhone all'interno della catena di fornitura. Il display dovrebbe essere realizzato da Samsung, nome in codice "MH1" o "H1", e dovrebbe innanzitutto differenziarsi dai precedenti schermi 3D senza occhiali.
Prima di tutto, dovrebbe essere realizzato con un avanzato sistema di tracciamento oculare con deflessione diffrattiva del fascio. Questa tecnologia sfrutta strutture microscopiche integrate nel display per piegare e reindirizzare la luce verso gli occhi dell'utente con estrema precisione, creando un effetto di profondità tridimensionale senza la necessità di indossare occhiali dedicati.
Il display dovrebbe integrare anche uno strato olografico nanostrutturato direttamente nello stack AMOLED: in questo modo gli elementi sembreranno fluttuare sopra la superficie del vetro. Un algoritmo brevettato, inoltre, consentirebbe agli utenti di inclinare lo smartphone per osservare gli oggetti in ogni direzione grazie alla "rotazione a 360 gradi".
Un po’ di contesto
Dato che le informazioni non sono ufficiali, è giusto prenderle con le pinze. Tuttavia, è bene ricordare che l'Advanced Institute of Technology di Samsung pubblica studi sull'olografia con pannelli sottili dal 2020 e il prototipo allora descritto era in grado di riprodurre video olografici in 4K a 30 fps.
Il display attualmente in sviluppo dovrebbe mantenere la piena risoluzione 4K per le normali attività 2D. Lo strato olografico dovrebbe attivarsi solo per contenuti specifici. Bisognerà attendere diversi anni, però: secondo l'informatore, potremmo aspettarci smartphone olografici intorno al 2030. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
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