Lo Spatial iPhone potrebbe essere il futuro smartphone Apple con display olografico

Samsung starebbe lavorando a un display olografico che potrebbe essere utilizzato su un futuro smartphone Apple chiamato "Spatial iPhone". Secondo le indiscrezioni, questo display dovrebbe anche sfruttare un avanzato sistema di tracciamento oculare , con una tecnica specifica per creare la percezione di profondità senza occhiali aggiuntivi. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di conferme o smentite.

e non è possibile caricare il post

Le informazioni sono state condivise dal leaker Schrödinger su X. Gli screenshot pubblicati riguardano una serie di messaggi con un insider anonimo. Alcune fonti avrebbero infatti sentito parlare di uno Spatial iPhone all'interno della catena di fornitura . Il display dovrebbe essere realizzato da Samsung, nome in codice "MH1" o "H1", e dovrebbe innanzitutto differenziarsi dai precedenti schermi 3D senza occhiali.

Un po’ di contesto

Dato che le informazioni non sono ufficiali, è giusto prenderle con le pinze. Tuttavia, è bene ricordare che l'Advanced Institute of Technology di Samsung pubblica studi sull'olografia con pannelli sottili dal 2020 e il prototipo allora descritto era in grado di riprodurre video olografici in 4K a 30 fps.

Il display attualmente in sviluppo dovrebbe mantenere la piena risoluzione 4K per le normali attività 2D. Lo strato olografico dovrebbe attivarsi solo per contenuti specifici. Bisognerà attendere diversi anni, però: secondo l'informatore, potremmo aspettarci smartphone olografici intorno al 2030. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.