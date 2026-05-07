One UI 8.5 arriva sui Galaxy Samsung: ecco la lista di smartphone e tablet, oltre ovviamente alle serie S25

La distribuzione è partita dalla Corea del Sud, mercato "di casa" che Samsung utilizza spesso come primo banco di prova per gli aggiornamenti software più importanti. Parallelamente, l'azienda ha pubblicato un elenco ufficiale dei dispositivi coinvolti nella prima fase del rollout, lasciando intuire un'espansione globale già nei prossimi giorni.

Samsung ha avviato la distribuzione della versione stabile di One UI 8.5 dopo diversi mesi di test in beta, inizialmente limitati alla serie Galaxy S25 e successivamente estesi ad altri dispositivi. L'aggiornamento debutta ora sui modelli di fascia alta più recenti, tra smartphone pieghevoli e tablet premium.

Samsung One UI 8.5: quali Galaxy ricevono l’aggiornamento

La prima ondata di One UI 8.5 interessa soprattutto i dispositivi top di gamma lanciati tra il 2025 e il 2026. Tra gli smartphone inclusi figurano Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 FE, insieme alla precedente famiglia Galaxy S24, comprese le varianti Plus, Ultra e FE.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Presenti anche i pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, oltre ai Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Sul fronte tablet, Samsung ha confermato il rollout per Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra e per l'intera serie Galaxy Tab S10, incluse le versioni Plus e Ultra.

Secondo le prime segnalazioni, l'aggiornamento stabile sarebbe già disponibile per parte della gamma Galaxy S25 e per i nuovi pieghevoli lanciati quest'anno. In alcuni casi, il download starebbe comparendo progressivamente anche sugli smartphone che avevano partecipato al programma beta.

Non tutti i dispositivi recenti, però, sono stati citati nell'annuncio ufficiale. Mancano nella lista, infatti, i Galaxy Z Flip 7 FE, Galaxy Tab S10 FE e Tab S10 FE Plus. Assente anche il Galaxy Z TriFold, il pieghevole a triplo schermo dal prezzo vicino ai 3.000 dollari (circa 2.640 euro), un dettaglio che ha attirato l'attenzione della community.

Samsung non ha ancora spiegato i motivi di queste esclusioni temporanee, ma è probabile che alcuni modelli ricevano l'aggiornamento in una fase successiva. Del resto, i test beta di One UI 8.5 sono già comparsi anche sulla serie Galaxy S23 e su diversi smartphone Galaxy A di fascia media.

La disponibilità internazionale resta uno dei punti ancora poco chiari. L'azienda ha confermato solo l'avvio del rollout in Corea del Sud, senza indicare date precise per Europa o altri mercati. Le indiscrezioni più recenti parlano però del 9 maggio come possibile inizio della distribuzione in Nord America, con un'espansione graduale anche negli altri Paesi.