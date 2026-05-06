È già tempo di One UI 9: individuate le prime build beta sui server Samsung per la serie Galaxy S26

Le prime tracce della nuova interfaccia One UI 9 stanno emergendo online, suggerendo che il debutto della versione beta potrebbe essere più vicino del previsto. Alcuni informatori hanno individuato le prime build sperimentali sui server di Samsung, in particolare per la serie Samsung Galaxy S26. Questo tipo di avvistamento è generalmente un segnale che l'azienda ha già avviato test interni in vista di un programma beta pubblico.
Le versioni individuate presentano codici specifici e sembrano riguardare soprattutto i modelli Plus e Ultra della gamma. Anche se si tratta di software non ancora accessibile agli utenti, la loro presenza indica che lo sviluppo è in una fase avanzata.
I precedenti rafforzano l'ipotesi di un'uscita vicina per la One UI 9
Un precedente recente rafforza questa ipotesi: nel caso di One UI 8.5, la prima versione di prova per la serie Galaxy S25 era stata individuata verso la fine di novembre, mentre il programma beta ufficiale era stato annunciato già all'inizio di dicembre. Seguendo questo schema, anche per One UI 9 l'attesa potrebbe non essere lunga.
Nel frattempo, i dispositivi più recenti come la linea Galaxy S26 sono stati lanciati con One UI 8.5 preinstallata, mentre gli utenti di modelli precedenti attendono ancora la distribuzione stabile di questo aggiornamento.
Secondo alcune indiscrezioni, il rollout definitivo di One UI 8.5 sui dispositivi della serie Galaxy S25 potrebbe avvenire nei primi giorni di maggio, con date ipotizzate intorno all'8 o all'11 del mese.
Samsung lavora costantemente all'uscita di One UI 9?
Questo contesto evidenzia come Samsung stia lavorando su più fronti: da un lato completare la diffusione dell'attuale versione del sistema, dall'altro preparare il terreno per il prossimo grande aggiornamento.
L'arrivo di One UI 9 rappresenterà un ulteriore passo nell'evoluzione dell'esperienza Android offerta dall'azienda, anche se al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle novità che introdurrà.
E dunque, l'individuazione delle prime build beta lascia intendere che il debutto pubblico potrebbe essere imminente. Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere!
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