È già tempo di One UI 9: individuate le prime build beta sui server Samsung per la serie Galaxy S26

Le prime tracce della nuova interfaccia One UI 9 stanno emergendo online, suggerendo che il debutto della versione beta potrebbe essere più vicino del previsto. Alcuni informatori hanno individuato le prime build sperimentali sui server di Samsung, in particolare per la serie Samsung Galaxy S26. Questo tipo di avvistamento è generalmente un segnale che l'azienda ha già avviato test interni in vista di un programma beta pubblico.

Le versioni individuate presentano codici specifici e sembrano riguardare soprattutto i modelli Plus e Ultra della gamma. Anche se si tratta di software non ancora accessibile agli utenti, la loro presenza indica che lo sviluppo è in una fase avanzata.