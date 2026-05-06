R.U.S.E. torna su Steam con tutti i DLC e supporto a Steam Deck

A distanza di anni dalla sua rimozione dagli store digitali, R.U.S.E. è tornato disponibile su Steam per PC , con pieno supporto anche a Steam Deck . Eugen Systems ha annunciato di aver ottenuto i diritti per la ripubblicazione del titolo, originariamente uscito nel 2010, sottolineando l'intenzione di renderlo accessibile a una nuova generazione di giocatori e, allo stesso tempo, di riaccogliere i veterani.

Un gradito ritorno

Lo studio ha spiegato che, pur avendo sviluppato il gioco, in passato non ne deteneva il pieno controllo distributivo, circostanza che aveva impedito sia il supporto continuativo sia la possibilità di mantenerlo disponibile alla vendita. La recente opportunità di riacquisirlo ha permesso quindi di reinserire R.U.S.E. nel catalogo di Steam, accompagnato da aggiornamenti e contenuti aggiuntivi.

R.U.S.E. è tornato

Chi aveva acquistato il gioco su Steam prima della rimozione potrà continuare ad accedervi senza costi extra, beneficiando degli aggiornamenti tecnici e di tutti i DLC inclusi.

Nella nuova versione, R.U.S.E. mantiene le sue caratteristiche base, proponendo meccaniche classiche come la gestione delle risorse, la costruzione delle basi e lo sviluppo tecnologico, inserite in un contesto storico legato alla Seconda Guerra Mondiale, con diverse fazioni giocabili tra cui Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Unione Sovietica e Giappone.

L'offerta comprende anche una campagna per giocatore singolo che ripercorre alcune delle principali operazioni del conflitto, oltre a modalità multiplayer e sfide tattiche pensate per mettere alla prova le capacità strategiche dei giocatori.