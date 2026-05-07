Le cuffie da gaming Razer Kraken V4 con illuminazione del padiglione RGB e 3 modalità di connettività in offerta su Amazon al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare al minimo storico il prezzo delle cuffie da gaming Razer Kraken V4: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 23% per un costo finale di 154,90€ (minimo storico). Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Le Razer Kraken V4 sono cuffie da gaming progettate per offrire un'esperienza sonora immersiva e versatile. Grazie alle tre modalità di connessione disponibili, gli utenti possono passare facilmente dal wireless Razer HyperSpeed a 2,4 GHz al Bluetooth oppure utilizzare il collegamento USB.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Il comparto audio sfrutta i driver Razer TriForce Titanium da 40 mm, sviluppati per garantire una separazione più precisa delle frequenze. A migliorare ulteriormente l'immersione interviene il supporto THX Spatial Audio, che ricrea un audio surround avanzato in grado di offrire una percezione posizionale estremamente accurata.
Il microfono retrattile Razer HyperClear Super Wideband cattura la voce con qualità elevata e maggiore ricchezza di dettagli, garantendo comunicazioni chiare e naturali durante chat vocali e streaming.
Le cuffie includono inoltre il controllo dedicato per il bilanciamento tra audio di gioco e chat vocale, mentre l'illuminazione RGB Chroma a 9 zone personalizzabili aggiunge un tocco estetico.
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