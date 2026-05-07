Il mercato delle schede madri sta calando a picco nel corso del 2026 mentre l'aumento generale dei costi sta allontanando gli utenti dal gaming PC

Negli ultimi mesi il costo dell'hardware PC ha continuato a crescere in modo significativo . Tra i prodotti maggiormente colpiti figurano memorie RAM, schede video e unità di archiviazione, mentre anche i processori stanno diventando sempre più costosi. Una delle principali cause sarebbe la crescente domanda di componenti destinati all'intelligenza artificiale.

Secondo le informazioni riportate da DigiTimes, i principali produttori del settore starebbero preparando stime decisamente inferiori rispetto agli anni precedenti.

Il mercato hardware per PC potrebbe attraversare un 2026 particolarmente difficile , con un forte calo previsto nelle spedizioni di schede madri a causa dell'aumento dei prezzi dei componenti e della diminuzione dell'interesse dei consumatori verso l'aggiornamento dei propri sistemi .

Parallelamente, molti utenti PC e appassionati di gaming sembrano poco interessati ad aggiornare il proprio computer nel breve periodo . Uno dei motivi principali riguarda il mercato delle schede video, che secondo le indiscrezioni non vedrà grandi novità nel corso del 2026 .

Le aziende produttrici starebbero infatti privilegiando la realizzazione di hardware IA rispetto ai componenti consumer tradizionali. I produttori di GPU si concentrano sulle soluzioni dedicate ai data center e all'intelligenza artificiale, mentre anche CPU, memorie DRAM e chip NAND subiscono limitazioni produttive a causa dell'enorme richiesta proveniente dal mercato IA.

Ad essere coinvolte nella crisi sono anche le schede madri: cuore dell'hardware PC

Questa situazione starebbe influenzando pesantemente anche i produttori di schede madri. ASUS, che nel 2025 aveva distribuito circa 15 milioni di unità, starebbe cercando di mantenersi sopra quota 10 milioni nel 2026.

MSI e Gigabyte avrebbero registrato un calo vicino al 25%, con spedizioni stimate rispettivamente a 8,4 milioni e 11,5 milioni di unità. Anche ASRock vedrebbe una riduzione superiore al 30%, passando da 4,3 a circa 2,7 milioni di schede madri vendute.

Nonostante il rallentamento, le aziende coinvolte continuano però a ottenere risultati positivi grazie al settore IA. Server dedicati all'intelligenza artificiale e infrastrutture professionali starebbero infatti compensando le perdite legate a motherboard e schede video consumer.

A peggiorare ulteriormente la situazione ci sarebbero anche i rincari nei materiali produttivi. Che cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra nei commenti.