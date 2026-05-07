Gemini Agent sarà il vostro assistente personale 24 ore su 24: ecco le novità di Google

Google sta per introdurre Gemini Agent , un assistente attivo 24 ore su 24 pensato per aiutare gli utenti nel lavoro, nello studio e nella vita quotidiana. Attualmente è in fase di test con il nome "Remy" e si tratta di un aggiornamento piuttosto significativo. Questo agente, infatti, oltre a scrivere semplici testi o riassumere email, potrà completare una serie di attività che coinvolgono anche le applicazioni collegate. Vediamo di che si tratta.

Come funziona Gemini Agent

Come vi abbiamo anticipato, le indiscrezioni sono emerse tramite documenti interni e analisi dei codici dell'app Google. Secondo quanto riportato, l'app Gemini si trasformerà in un vero e proprio assistente in grado di agire al vostro posto, quindi non si limiterà a rispondere alle domande o generare contenuti. Inoltre, sarà profondamente integrato con Google, quindi potrà monitorare le informazioni più importanti e gestire in modo proattivo attività complesse.

Come potete vedere dal video, basterà aprire gli strumenti e selezionare la modalità "Agent". Fatto ciò, è possibile chiedere di svolgere determinate attività per voi, come riordinare la posta in arrivo e cercare email non lette, oltre a poter generare bozze di risposta. Successivamente, potrete consultare un riepilogo e approvare (o annullare) determinate azioni. Ecco altri punti chiave: