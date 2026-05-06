Google aggiorna AI Search: più spazio a Reddit e fonti reali nei risultati delle ricerche

Negli ultimi anni, molti utenti hanno iniziato a cercare opinioni dirette aggiungendo termini come forum o piattaforme social alle query. Questo comportamento ha influenzato lo sviluppo delle nuove funzioni. Con il nuovo aggiornamento, queste fonti dovrebbero risultare più visibili direttamente nei risultati, senza dover ricorrere a ricerche manuali.

Google sta aggiornando le funzionalità di ricerca basate su IA con l'obiettivo di rendere più immediato l'accesso a informazioni provenienti da fonti considerate affidabili dagli utenti. Le novità puntano a integrare meglio contenuti provenienti da conversazioni online.

Nuove fonti e link più visibili nei risultati IA

Una delle principali novità riguarda l'introduzione di una sezione che mostra anteprime di "prospettive" provenienti da esperienze dirette. Questi contenuti includono discussioni da piattaforme come Reddit e altri spazi di confronto, collegando le ricerche alle conversazioni reali degli utenti.

La sezione "expert advice" del nuovo aggiornamento a Google AI Search

Secondo Google, sempre più persone cercano consigli basati su esperienze concrete. L'integrazione di queste fonti all'interno di AI Search risponde a questa esigenza, rendendo più immediato l'accesso a opinioni e suggerimenti pratici. I contenuti vengono presentati come Expert Advice e accompagnati da informazioni aggiuntive, come nome dell'autore o della community. Questo consente di identificare rapidamente la provenienza delle informazioni e di accedere alle discussioni complete.

Un ulteriore aggiornamento introduce link più evidenti accanto alle risposte generate dall'IA. Questi collegamenti rimandano a siti e risorse correlate, anche quando non rappresentano una risposta diretta alla domanda, ma offrono approfondimenti utili.

Google aggiunge anche suggerimenti su temi correlati alla fine delle risposte, incentivando l'esplorazione di argomenti simili. In parallelo, viene migliorata la visibilità delle fonti provenienti da abbonamenti a testate giornalistiche, che potranno emergere in modo più chiaro nei risultati.

L'obiettivo è rendere la ricerca più ricca e contestualizzata, combinando sintesi automatica e accesso diretto alle fonti originali. Voi che cosa ne pensate di queste novità? Vi sembrano utili oppure non clicchereste comunque sui link dopo una risposta completa dell'IA? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.