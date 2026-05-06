Pragmata si aggiorna e su PS5 Pro ed è ancora più bello, nell'analisi di Digital Foundry

Ora, però, è arrivato l'aggiornamento 1.21 e il tutto è stato risolto.

Pragmata in versione PS5 Pro , al lancio, era il miglior modo per godersi il videogioco, a livello grafico. C'era però una curiosità: la risoluzione interna su PS5 Pro era inferiore a quella di PS5 nella sua modalità a 60 FPS.

Il confronto di Pragmata 1.20 e 1.21

Su PS5 Pro, in precedenza, Pragmata veniva eseguito a una risoluzione interna di 864p, ma con la versione 1.21 è stata alzata a 1080p, come su PS5 base. Ovviamente, su PS5 Pro si attiva il PSSR e la risoluzione finale era più elevata, ma c'era un problema: i riflessi su PS5 Pro erano a una risoluzione più bassa.

Come potete vedere nelle immagini di confronto offerte da Digital Foundry, ora il problema è stato risolto e la qualità dei riflessi è stata migliorata. Inoltre, la testata afferma che le prestazioni non sembrano peggiorate, ma non è stato provato l'intero gioco per verificarlo, quindi è possibile che nelle sezioni più cariche di elementi visivi ci sia un calo degli FPS.

PS5 Pro è comunque la console che più facilmente mantiene i 60 FPS, quindi la speranza di Digital Foundry è che l'opera rimanga dentro il range dei 48-60 Hz della modalità VRR.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Pragmata.