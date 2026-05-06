CCP Games diventa Fenris Creations dopo la rottura con Pearl Abyss: nel futuro di EVE Online c'è l'IA

Secondo quanto comunicato dallo studio, il cambiamento riguarda principalmente struttura e proprietà, senza impatti sull'organizzazione interna o sul personale. La società continuerà a operare con gli stessi team, mantenendo sedi e progetti attuali, inclusi gli sviluppi legati all'universo di EVE. Non sono previsti licenziamenti né riorganizzazioni, fortunatamente.

EVE IA

Il CEO Hilmar Veigar ha descritto la scelta come un passo necessario per il futuro del progetto: "Questa transizione ci offre proprietà diretta, responsabilità chiara e l'indipendenza per investire in mondi destinati a crescere per decenni", sottolineando al contempo la collaborazione avuta con Pearl Abyss negli ultimi anni.

Quali strade seguirà EVE Online?

Parallelamente, Fenris Creations ha annunciato una collaborazione con Google DeepMind, che utilizzerà una versione offline di EVE Online come ambiente di test per modelli di intelligenza artificiale. L'obiettivo è studiare sistemi complessi e dinamici, con applicazioni legate a pianificazione a lungo termine, memoria e apprendimento continuo. "I videogiochi sono un terreno ideale per sviluppare e testare algoritmi di IA", ha spiegato il CEO di DeepMind, Demis Hassabis.

L'accordo prevede anche un investimento di Google nella società, con una quota di minoranza. La nuova fase arriva in un momento positivo per EVE Online, che nel 2025 ha registrato risultati economici solidi, inclusi alcuni dei migliori ricavi degli ultimi anni. Accanto al titolo principale, Fenris Creations sta lavorando anche a nuovi progetti ambientati nello stesso universo, tra cui uno sparatutto in prima persona e un survival online spaziale.

La separazione da Pearl Abyss, valutata circa 120 milioni di dollari, è stata descritta da entrambe le parti come una decisione condivisa, legata a priorità strategiche differenti. Fenris Creations proseguirà ora il suo percorso come sviluppatore e publisher indipendente, mantenendo il focus su esperienze online persistenti.