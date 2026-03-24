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La trilogia sequel di Star Wars "sarà amata tanto quanto la trilogia prequel" entro "10 anni"

Ancora dopo vari anni, la trilogia sequel di Star Wars dedicata a Rey è spesso discussa e criticata, ma secondo l'interprete di BB-8, alla fine sarà amata tanto quanto la trilogia prequel. Basteranno una decina di anni.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/03/2026
Rey in Star Wars

La serie cinematografica di Star Wars ha ottenuto più critiche che elogi negli ultimi decenni, con tanti fan che hanno criticato i prequel, per poi ritrovarsi magari anni dopo ad apprezzarli.

Ora, pare che la cosa si stia ripetendo con la trilogia sequel, almeno secondo l'interprete di BB-8, il quale afferma che in dieci anni ameremo la saga di Rey.

Le parole dell'interprete di BB-8

"Penso che i sequel non siano più polarizzanti di quanto lo fossero i prequel quando uscirono", ha dichiarato Herring a Game Reactor. "Tutte le persone che sono arrabbiate per i sequel sono troppo giovani per ricordare quanto fossero arrabbiate le persone quando uscirono i film originali, con la differenza che ora hanno internet".

Ha continuato affermando: "Se internet fosse stato diffuso all'epoca dei prequel quanto lo è oggi, avreste visto accadere esattamente le stesse cose." Spiega poi che tra dieci anni i sequel saranno amati tanto quanto ora i prequel sono amati. Ritiene inoltre che le critiche arrivino soprattutto dai fan più vecchi, mentre quelli più giovani hanno amato questi film.

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"Va benissimo, se non vi piacciono, non vi piacciono. Non tutto è per tutti. Penso semplicemente che siano tutte questioni generazionali e credo che Battlestar Galactica l'abbia espresso al meglio: 'tutto questo è già accaduto, e tutto questo accadrà di nuovo'".

Voi cosa ne pensate? Vi segnaliamo anche che Fortnite sta per aggiungere la possibilità di creare minigiochi a tema Star Wars.

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