La trilogia sequel di Star Wars "sarà amata tanto quanto la trilogia prequel" entro "10 anni"

Le parole dell'interprete di BB-8

"Penso che i sequel non siano più polarizzanti di quanto lo fossero i prequel quando uscirono", ha dichiarato Herring a Game Reactor. "Tutte le persone che sono arrabbiate per i sequel sono troppo giovani per ricordare quanto fossero arrabbiate le persone quando uscirono i film originali, con la differenza che ora hanno internet".

Ha continuato affermando: "Se internet fosse stato diffuso all'epoca dei prequel quanto lo è oggi, avreste visto accadere esattamente le stesse cose." Spiega poi che tra dieci anni i sequel saranno amati tanto quanto ora i prequel sono amati. Ritiene inoltre che le critiche arrivino soprattutto dai fan più vecchi, mentre quelli più giovani hanno amato questi film.

"Va benissimo, se non vi piacciono, non vi piacciono. Non tutto è per tutti. Penso semplicemente che siano tutte questioni generazionali e credo che Battlestar Galactica l'abbia espresso al meglio: 'tutto questo è già accaduto, e tutto questo accadrà di nuovo'".

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