Le prime stime delle vendite di Marathon non sono proprio esaltanti

Secondo le stime di Alinea Analytics, l'extraction shooter Marathon avrebbe generato circa 55 milioni di dollari di ricavi lordi grazie a 1,2 milioni di copie vendute tra PC, PlayStation 5 e Xbox . Un risultato discreto ma difficilmente ottimale per una produzione colossale come questa. La piattaforma dominante è Steam, che avrebbe rappresentato quasi il 70% delle vendite, mentre PlayStation si sarebbe fermata intorno al 19%, con Xbox poco sopra l'11%.

Utneti coinvolti

Nonostante un avvio definito "tiepido" da Alinea Analytics, il gioco sembra essersi costruito una base di utenti molto attiva. Superate le difficoltà iniziali, i giocatori tenderebbero ad apprezzare le qualità del gioco, in particolare le sparatorie, l'estetica e la presentazione, considerati tra i migliori del genere.

Tuttavia, la curva d'ingresso, decisamente ostica a causa della difficoltà e dell'interfaccia, ne hanno limitato l'attecchimento. Molti giocatori, inclusi alcuni streamer esperti, hanno faticato a comprendere il sistema di gioco nelle prime ore.

Questi limiti hanno inciso soprattutto nel confronto con il concorrente più diretto, ARC Raiders, titolo dello stesso genere ma molto più accessibile. Durante le fasi di test pre-lancio, ARC Raiders ha registrato una crescita molto più marcata rispetto a Marathon, anche grazie a un onboarding più efficace e a un'esperienza complessivamente più intuitiva.

Un elemento chiave del formarsi della comunità di Marathon è la provenienza del pubblico: una larga maggioranza dei giocatori ha già esperienza con Destiny 2 e, su Xbox, anche con Halo, a dimostrazione del peso del "marchio Bungie" e della fiducia costruita negli anni. Emergono anche diverse sovrapposizioni con altri titoli come ARC Raiders e Helldivers 2.