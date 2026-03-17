Warhammer 40.000: Darktide riceve l'aggiornamento Beyond the Hive

L'aggiornamento Beyond the Hive è disponibile da oggi per tutti i giocatori di Warhammer 40.000: Darktide, che potranno uscire per la prima volta dalle mura della città alveare di Tertium per avventurarsi all'esterno.

La nuova modalità Expeditions ci vedrà appunto abbandonare le imponenti strutture dello scenario di Darktide per esplorare le terre devastate di Atoma Prime, affrontando ambienti ostili, nuove minacce e situazioni di combattimento diverse rispetto a quelle a cui siamo stati abituati finora.

Come si vede anche nel trailer di lancio, l'update introduce infatti un nuovo approccio all'azione: oltre a nemici inediti e oggetti, i giocatori dovranno fare i conti con pericoli ambientali, strategie differenti e ricompense da conquistare, fra cui oggetti cosmetici esclusivi.

L'obiettivo delle spedizioni è quello di recuperare preziosi Tech-Remnants e controllare luoghi d'interesse sparsi nei territori contaminati fuori dalla città alveare, ma il tempo a disposizione è limitato e l'ambiente cambia continuamente, rendendo ogni partita diversa dalla precedente.