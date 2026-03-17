Warhammer 40.000: Darktide riceve l'aggiornamento Beyond the Hive

L'aggiornamento Beyond the Hive è disponibile da oggi per tutti i giocatori di Warhammer 40.000: Darktide, che potranno uscire per la prima volta dalle mura della città alveare di Tertium per avventurarsi all'esterno.
La nuova modalità Expeditions ci vedrà appunto abbandonare le imponenti strutture dello scenario di Darktide per esplorare le terre devastate di Atoma Prime, affrontando ambienti ostili, nuove minacce e situazioni di combattimento diverse rispetto a quelle a cui siamo stati abituati finora.
Come si vede anche nel trailer di lancio, l'update introduce infatti un nuovo approccio all'azione: oltre a nemici inediti e oggetti, i giocatori dovranno fare i conti con pericoli ambientali, strategie differenti e ricompense da conquistare, fra cui oggetti cosmetici esclusivi.
L'obiettivo delle spedizioni è quello di recuperare preziosi Tech-Remnants e controllare luoghi d'interesse sparsi nei territori contaminati fuori dalla città alveare, ma il tempo a disposizione è limitato e l'ambiente cambia continuamente, rendendo ogni partita diversa dalla precedente.
Un aggiornamento fondamentale
A oltre tre anni dal lancio di Warhammer 40.000: Darktide su PC, l'executive producer Juan Martinez ha spiegato che l'aggiornamento Beyond the Hive costituisce un passaggio fondamentale per l'evoluzione del gioco. "Si tratta di una pietra miliare per Darktide", ha detto.
"Con l'aggiunta delle Expeditions speriamo che gli utenti possano vivere l'esperienza sotto una luce completamente nuova. È stata una sfida entusiasmante ripensare il modo in cui i giocatori affrontano Darktide, pur restando fedeli al sistema di combattimento che conoscono e amano."
A differenza delle missioni tradizionali, la modalità Expeditions non offre percorsi prestabiliti né linee del fronte chiare: i nemici possono attaccare da ogni direzione e le squadre devono decidere rapidamente quando combattere e quando ritirarsi, adattando equipaggiamento e strategie a situazioni imprevedibili.
Per celebrare il debutto dell'aggiornamento, Fatshark ha lanciato una promozione su Steam che consente di acquistare Warhammer 40.000: Darktide approfittando di uno sconto del 75%, pagando 9,99€ anziché 39,99€.