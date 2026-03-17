Xbox Game Pass perderà due giochi alla fine di marzo

Con l'annuncio dei nuovi giochi in arrivo nella seconda metà del mese su Xbox Game Pass, arriva come sempre anche la comunicazione sulle defezioni, e in questo caso si tratta di due giochi che lasceranno il catalogo alla fine di marzo.
Questi sono dunque i giochi che abbandoneranno Game Pass il 31 marzo 2026:
- Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo (Cloud, Console, PC)
- Mad Streets (Cloud, Console, PC)
Considerando la quantità di titoli aggiunti, il bilancio continua ad essere positivo, cosa che si riflette, in effetti, nel costante aumento della quantità di giochi disponibili per gli abbonati.
Due giochi alquanto particolari
Come abbiamo visto, la seconda ondata di giochi in arrivo su Game Pass per le ultime due settimane di marzo risulta alquanto ricca e comprende alcuni titoli di notevoli dimensioni, mentre le uscite di scena in questo caso risultano piuttosto contenute.
Peppa Pig: Avventure Intorno al Mondo, però, potrebbe rappresentare una defezione di notevole importanza per qualcuno: all'interno della sezione del catalogo maggiormente dedicata agli utenti più giovani, questo è sicuramente uno dei titoli più interessanti.
Si tratta di un'avventura basata sulla celebre serie animata che ci porta in giro per varie ambientazioni nel mondo prendendo parte a diverse attività in un gioco chiaramente costruito per tutta la famiglia.
Mad Streets è invece un bizzarro picchiaduro che rientra nel filone ormai decisamente folto di giochi basati su fisica "rotta", e vista la meccanica del gameplay il tutto diventa alquanto folle.
In entrambi i casi, avete tempo di giocare fino a fine mese, oppure potete procedere con l'acquisto sfruttando lo sconto legato ai titoli appartenenti al catalogo di Game Pass.